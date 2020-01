Revue de presse du mercredi 22 janvier

Revue de presse du mercredi 22 janvier









- Chine : Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à neuf morts

- Le 737 MAX de Boeing ne revolera pas avant la mi-2020, le titre suspendu en Bourse

- Grèves : nouvelles coupures de courant ciblées

- Taxe Gafa : accord donnant-donnant entre Macron et Trump

- Destitution de Trump : le procès complique la campagne démocrate

- Parcoursup, l'épreuve la plus redoutée des lycéens

LES ECHOS

- Epargne : le casse-tête à 3.300 milliards des banques et des assureurs français

- Parcoursup : les licences comptent de plus en plus de bacheliers généraux

- Virus : le bilan s'alourdit en Chine, Pékin craint une propagation de l'épidémie

- Nouveau report du retour en vol du 737 MAX, la cotation de Boeing brièvement suspendue

- Cour des comptes : la difficile quête du successeur de Didier Migaud

- - Retraites : ces nouveaux modes de contestation qui émergent après la grève

- Les Etats-Unis font s'effondrer le prix du gaz en inondant le marché mondial

- Le Ritz de Londres pourrait devenir saoudien

- Fairplay financier : les Saracens, club star du rugby anglais, relégué en deuxième division

LE FIGARO

- Réforme des retraites : les dates clés jusqu'au vote définitif du projet de loi

- Retraites: pourquoi les égoutiers sont en colère

- Retraites : les syndicats de fonctionnaires veulent un compte pénibilité plus généreux

- Macron fait la danse du ventre à 500 patrons d'entreprises de taille intermédiaire (ÉTI)

- Comment la France se prépare au virus chinois

- À Davos, Trump l'optimiste fustige les "prophètes de l'apocalypse"

- Salvador, 17 ans, de Porto Rico ravagée par un ouragan, aux sommets de Davos

- À Davos, Greta Thunberg n'est plus seule

- En 2020, les chefs d'entreprise plus pessimistes que jamais

LE PARISIEN

- Coronavirus en Chine : 9 morts et un risque de mutation qui inquiète

- Edouard Philippe : "Les coupures sauvages d'électricité doivent être sanctionnées"

- Piétons en ville : un véritable parcours du combattant

- Parcoursup, l'épreuve la plus redoutée des lycéens

FINANCIAL TIMES

- Republicans rally around Trump at start of impeachment trial

- Authorities confirm first US case of Sars-like coronavirus

- Netflix's US subscriber growth slows amid new competition

- Polish president accuses Putin of wartime 'historical lie'

- Libya oil output set to hit lowest since fall of Gaddafi

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Amundi se renforce en Espagne

- Netflix : de très bons résultats au T4, mais des doutes pour 2020