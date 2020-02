Revue de presse du mercredi 19 février

Revue de presse du mercredi 19 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Coronavirus : Le bilan en Chine continentale dépasse les 2.000 décès

- Apple avertit sur ses résultats pour cause de coronavirus

- Le PDG d'Amazon promet 10 Mds$ sur la table pour le climat

- Renault s'effondre en Bourse, Moody's dégrade sa note, le gouvernement monte au feu

- HSBC tranche dans le vif

- Retraites : le parcours du combattant ne fait que commencer à l'Assemblée

- Mise en examen du couple à l'origine du dossier Griveaux

- Israël : Le procès pour corruption de Netanyahu débutera le 17 mars

- La France n'acceptera plus de nouveaux "imams détachés"

- Le PSG en difficulté à Dortmund

LES ECHOS

- Geoffroy Roux de Bézieux : " Sans équilibre financier, je m'opposerai à la réforme des retraites "

- Les partenaires sociaux pointent la responsabilité de l'Etat dans le déficit des retraites

- Alstom-Bombardier : avions, trains... le long flirt entre la France et le Canada

- Notation : Renault tombe en catégorie spéculative

- Picard se lance dans les légumes bio, locaux et équitables

- La banque de détail d'HSBC France pourrait être vendue à prix cassé

- Macron veut intensifier la lutte contre le " séparatisme islamiste "

- Coronavirus : Sanofi va collaborer avec les Etats-Unis

Trois quarts des Australiens ont été touchés par les incendies

- La livraison de centre-ville se tourne vers les droïdes

- Les trottinettes électriques ne sont pas plus dangereuses que les vélos

- Les salariés de Kickstarter se syndicalisent, une première dans la Tech

- Tesla : les hedge funds gagnants et perdants de l'envolée du cours

LE FIGARO

- Fraude : les propriétaires bailleurs dans le viseur de Bercy

- Le "Pacte productif" d'Emmanuel Macron sera présenté courant avril

- À Fessenheim, la centrale nucléaire se prépare à disparaître

- Les sociétés de portage salarial s'agacent du "harcèlement" des Urssaf

- Apple fait trembler toute l'industrie de l'électronique

- La loi audiovisuelle pourrait limiter le droit de grève à Radio France

- Budget pluriannuel de l'UE : un premier sommet à suspense

- SpaceX cherche quatre clients privés pour un vol dans l'espace

- HSBC France: aucune décision prise" concernant l'avenir de la banque de détail

- Le "Pacte productif" d'Emmanuel Macron sera présenté courant avril

- Débuts mitigés pour l'entrée en bourse de Paulic Meunerie

- Allemagne : le moral des investisseurs en forte baisse en février

LE PARISIEN

- A Mulhouse, Macron s'attaque au "séparatisme islamiste"

- Des grèves chez Air France et Hop ! à partir de vendredi

- Affaire Griveaux : libéré, Piotr Pavlenski dit vouloir "révéler les mécaniques du pouvoir"

- Agnès Buzyn candidate à la mairie de Paris : "C'est une autre campagne qui démarre"

- Dortmund-PSG : Neymar reproche au club de l'avoir empêché de jouer

- Dortmund-PSG : Paris en ballottage défavorable

FINANCIAL TIMES

- Trump grants clemency to Milken and Blagojevich

- EU's richest countries dig in heels over budget

- Chinese companies sell 'coronavirus bonds'

- HSBC's leadership questions overshadow shake-up

AILLEURS DANS LA PRESSE

- L'UE durcit sa position à l'approche des négociations avec Londres

- Coronavirus : Jaguar Land Rover craint une pénurie de pièces détachées