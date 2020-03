Revue de presse du mercredi 18 mars

(Boursier.com) — A LA UNE

- La France et la Belgique passent à l'isolement après l'Italie et l'Espagne.

- L'administration US et la Fed sortent l'artillerie (très) lourde pour tenter de calmer les marchés

- Le pétrole plonge encore, sous les 30$ le brent

- Le gouvernement n'exclut pas des (re)nationalisations si nécessaire des entreprises en difficulté

- L'AMF confirme une interdiction des positions courtes pour une durée d'un mois

- Près de 200.000 cas de coronavirus dans le monde, dont plus de 8.400 mortels

- Agnès Buzyn regrette la "mascarade" des municipales

LES ECHOS

- Gérald Darmanin : " Quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie "

- Coronavirus : près de 200.000 personnes infectées dans le monde

- Coronavirus : le Royaume-Uni change de braquet

- Coronavirus : face aux polémiques, Edouard Philippe défend les décisions du gouvernement

- Coronavirus : le Parlement sur le pied de guerre, mais en format réduit

- La crise Covid-19 dresse les commerçants contre les centres commerciaux

- Le syndicat de centres commerciaux recommande à ses adhérents

- Les économistes plaident pour un soutien plus direct de la BCE

- Le coronavirus place Renault dos au mur

- Confinement : La Poste continue à distribuer le courrier mais la tension monte en interne

- La " guerre " contre l'épidémie de coronavirus donne un coup d'arrêt aux réformes

LE FIGARO

- Les rues de France désertées pour lutter contre le coronavirus

- Comment, seul à l'Élysée, Macron administre le pays

- Des amendes de 135 à 375 euros en cas de violation du confinement

- Coronavirus : Sanofi offre de l'anti-paludique Plaquenil pour traiter 300.000 malades

- Coronavirus : en Chine, près de 9 cas sur 10 seraient passés inaperçus

- Coronavirus : San Francisco en confinement, les rues vidées de leurs habitants

- Covid-19 : des choix éthiques redoutables attendent les équipes médicales

LE PARISIEN

- En télétravail, mais pas tout seul : 4 conseils pour ne pas sentir trop isolé

- Le coronavirus a été "sous-estimé" : le mea culpa de l'Union européenne

- Coronavirus : la chloroquine est-elle vraiment un remède miracle ?

- "Il va falloir choisir" entre les malades, admettent les soignants

- Maintien des élections, mobilisation "tardive"... face aux polémiques, Philippe se défend

FINANCIAL TIMES

- Western countries embark on trillion-dollar virus fightback

- Fed to lend against stocks and bonds in bid to stabilise markets

- China lacks appetite to save world economy, analysts warn

- Global rally loses steam as Asian stocks fall

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Sodexo : l'impact de la crise pourrait être d'environ 2 MdsE sur le chiffre d'affaires annuel