Revue de presse du mercredi 18 décembre

(Boursier.com) — A LA UNE

- Nouveaux records à Wall Street. Le CAC40 reprend son souffle sous les 6.000 pts à Paris.

- Retraites : forte mobilisation dans la rue mardi.

- Retraites : Laurent Pietraszewski nommé secrétaire d'Etat pour remplacer Jean-Paul Delevoye

- Retraites : les négociations reprennent ce mercredi à Matignon

- PSA-FCA : les conseils des deux groupes approuvent la fusion

- Safran réduit fortement sa production de moteurs pour Boeing

- Boris Johnson fait des vagues. Nouveaux remous autour du calendrier du Brexit

LES ECHOS

- Grève : l'intersyndicale contestataire exclut toute trêve à Noël

- La SNCF espère pouvoir transporter à Noël 85% des passagers ayant réservé

- Retraites : Edouard Philippe affiche sa " détermination totale " après une nouvelle journée de mobilisation

- Taux négatifs : Bercy cède aux demandes des assureurs-vie

- Crédit Agricole déprécie sa filiale LCL de 600 millions d'euros

- Voiture électrique : l'Etat rabote le bonus pour les entreprises

- PSA-Fiat Chrysler : le mariage devrait être proclamé ce mercredi

- Boeing affronte la plus grave crise de son histoire

LE FIGARO

- Réforme des retraites : pas de "trêve de Noël" dit l'intersyndicale

- Retraites : une grève qui n'en finit pas

- Retraites : pourquoi le gouvernement ne veut pas augmenter les cotisations

- Retraites : chez les Français nés en 1975, la résignation et un sentiment d'injustice

- Un train "garanti" à Noël pour ceux qui avaient réservé...

- L'économie française progressera à petite vitesse en 2020

- PSA-Fiat : la consécration de Carlos Tavares. Les Peugeot ont donné leur feu vert

LE PARISIEN

- Retraites : les pistes du gouvernement pour débloquer la situation

- "Ceux qui ont un billet auront un train" : la bourde de Djebbari agace la SNCF

- Réforme des retraites : pas de trêve de Noël sans retrait du texte, avertit l'intersyndicale

- Noël : les enfants auront-ils des jouets genrés ?

FINANCIAL TIMES

- ECB urged to end secrecy over policy votes

- Trump lashes out at Pelosi on eve of impeachment vote

- French farmers' favourite makes hay in investment banking

- New York Life agrees $6bn-plus deal for Cigna unit

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Crédit Agricole S.A. a acté une dépréciation de l'écart d'acquisition sur LCL à hauteur d'environ 600 ME

- Delevoye : le gouvernement était-il au courant du cumul ?