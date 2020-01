Revue de presse du mercredi 15 janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Hésitations sur les marchés avant la signature de l'accord commercial ce mercredi

- Retraites : Philippe "pense" que la conférence de financement proposera "une mesure d'âge"

- Capgemini relève son offre sur Altran à 14,50 euros par action

- Auchan se met au régime sec

- Boeing accuse des commandes nettes négatives pour 2019

- Ségolène Royal virée des pôles ?

LES ECHOS

- Pénibilité : ce que prépare le gouvernement

- A la RATP, plus de la moitié des conducteurs de métro sont encore en grève

- Crédit immobilier : la Banque de France tape du poing sur la table

- Pékin s'offre une trêve sans plier aux injonctions de Washington

- Pékin accusé de mener une offensive mondiale inédite contre les droits humains

- Taux bas : l'Afer propose des assises de l'assurance-vie

- Impôts, déficit : chez les députés En Marche, la tentation de la pause

- Hantée par le souvenir du SRAS, l'Asie guette la propagation d'un nouveau virus venu de Chine

- Quand les " hard Brexiters " veulent faire sonner Big Ben pour fêter le Brexit

LE FIGARO

- Réforme des retraites : nouvelle passe d'armes entre syndicats réformistes et contestataires

- Réforme des retraites : les opérations "ports morts" inquiètent la chaîne logistique

- Les clubs de foot, gagnants inattendus de la réforme des retraites

- Ce que proposent les syndicats pour prolonger l'emploi des seniors

- Guerre commerciale: Washington et Pékin signent un premier accord ce mercredi

- Ces pays qui profitent de la guerre commerciale Chine-États-Unis

- Les fermetures d'équipements à l'origine des "gilets jaunes"

- Capgemini relève son offre sur Altran

- Auchan se met au régime sec pour se redynamiser

- Bruxelles veut renforcer les salaires minimums en Europe

- Les Libanais retournent dans la rue pour crier leur colère

- Le yuan au plus haut depuis fin juillet face au dollar

- La Corsica Linea annule toutes ses traversées mercredi, jeudi et vendredi

- GL Events: un excellent quatrième trimestre propulse les ventes annuelles

- Crise du 737 MAX : Boeing a enregistré plus d'annulations que d'ordres d'achat en 2019

- Pesticides : les agriculteurs prévoient de nouvelles actions de protestation

LE PARISIEN

- Emmanuel Macron-Ségolène Royal : comment leur relation s'est détériorée

- Macron rattrapé par les retraites lors de son déplacement à Pau

- Open d'Australie : matches retardés et interrogations à cause des fumées toxiques

- Attentats du 13 Novembre : un an de travaux pour un procès hors norme attendu en 2021

FINANCIAL TIMES

- Trump faces growing Republican opposition on Iran

- US and China prepare to seal 'phase one' trade deal

- Bridgewater sees gold rallying as central banks ease

- Iran's supreme leader faces public wrath

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Toyota annonce 400 nouveaux emplois en CDI près de Valenciennes

- Cookies : la CNIL veut durcir les règles, les publicitaires protestent