Revue de presse du mercredi 12 février

- Wall Street campe au sommet, la Fed prudente sur le coronavirus

- Coronavirus : Le bilan en Chine porté à 1.113 morts, plus de 44.500 cas

- Réforme des retraites : la bataille de l'Assemblée ne fait que commencer

- La tempête Ciara fait de gros dégâts en Europe en attendant la prochaine

- Energie : les émissions de CO2 sont restées stables en 2019

- USA 2020 : Sanders remporte de peu la primaire du New Hampshire, Biden loin derrière

- Réforme des retraites : la bataille de l'Assemblée va encore se durcir

- Macron aux députés : " On réussit ensemble ou on échoue ensemble "

- Pourquoi PSA et Renault mettent le paquet sur l'électrique en ce début d'année

- Avec un nouveau smartphone pliable et la 5G, Samsung veut se différencier d'Apple

- L'armée française passe à l'offensive dans l'énergie solaire

- Le gouvernement italien veut " réguler " Airbnb

- La zone de libre-échange africaine enfin sur de bons rails

- Hôpital, transports, avocats... Les mouvements sociaux prévus ces prochains jours

- Boeing n'a reçu aucune commande en janvier, pour la première fois depuis 1962

- Comment s'assurer de l'origine française des produits alimentaires

- Les inspections des sites industriels dangereux vont être renforcées

- Vers une note environnementale pour les vêtements

- Ecologie : Emmanuel Macron n'a plus le droit à l'erreur

- Le récit glaçant d'esclaves yézidies : " Nous n'étions que de la marchandise sexuelle " pour Daech

- Sabri Essid, djihadiste et premier Français mis en cause pour " génocide "

- Gabriel Matzneff : première audience devant le tribunal pour "apologie de viol aggravé"

- César 2020 : des associations féministes appellent à voter contre Polanski

- Banques : les retraits en liquide pourraient bientôt coûter plus cher

- Doctolib : la plate-forme de rendez-vous médicaux s'engage à ne jamais vendre vos données

- Sanders secures narrow victory in New Hampshire primary

- E-scooter start-ups braced for German crackdown

- Hedge fund co-founder returns to London from New York

- Drugmakers braced for coronavirus disruption to supplies

- Le marché de bureaux à Lyon bat de nouveaux records !