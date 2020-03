Revue de presse du mercredi 11 mars

Revue de presse du mercredi 11 mars









- Les marchés cherchent de nouveaux repères après le lundi noir

- Le pétrole rebondit de 10% après le krach de lundi.

- Face au coronavirus, le gouvernement Conte place toute l'Italie en isolement

- L'Europe créé un fonds d'aide en urgence

- Macron prévient que l'épidémie ne fait que commencer en France

- Plan de relance US : Donald Trump temporise et accable la Fed

- PSG-Dortmund : le grand soir à huis clos

LES ECHOS

- Coronavirus : la crise boursière malmène les stratégies des gérants

- Coronavirus : 1.784 cas et 33 morts recensés en France

- Les cours du pétrole se reprennent

- Coronavirus : incubation, transmission... le point sur les nouvelles études

- Coronavirus : les 27 avancent des premières réponses économiques

- Primaires démocrates : Biden conforte son avance et tend la main à Sanders

- Vin : les vignerons bordelais cherchent la parade à une avalanche de coups durs

- Emplois fictifs : réquisitoire impitoyable contre François et Penelope Fillon

LE FIGARO

- Coronavirus : la France se prépare à une accélération de l'épidémie

- Coronavirus : l'Europe mobilise 25 milliards d'euros contre l'épidémie

- Face au coronavirus, les entreprises se ruent sur l'activité partielle

- Pétrole : la guerre continue

- Le coronavirus va amputer la croissance "de plusieurs dixièmes de point" en 2020

- Coronavirus : les réunions de crise de cette semaine déterminantes pour l'Europe

- Face au risque de récession, Trump discute de mesures fiscales d'urgence

LE PARISIEN

- Le coronavirus contamine le sommet de l'Etat

- Coronavirus et la Bourse : pour les investisseurs, "c'est le moment d'arbitrer"

- 33 morts en France, une zone de confinement près de New York...

- PSG-Dortmund : Paris doit vaincre la malédiction européenne

FINANCIAL TIMES

- Global stock rebound founders as coronavirus fears return

- Biden wins Michigan to cement lead in Democratic race

- New York sends in National Guard to contain coronavirus

- Oil price war will hit virus fight, says energy chief

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Coronavirus : la fréquentation des aéroports européens chute de 13,5% au premier trimestre