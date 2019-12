Revue de presse du mercredi 11 décembre

Revue de presse du mercredi 11 décembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Retraites : Edouard Philippe présentera ce mercredi à midi les détails de la réforme.

- L'intersyndicale menée par FO et la CGT a lancé dès mardi soir de nouveaux appels à la mobilisation pour les 12 et 17 décembre.

- Retraites : la journée de mardi a moins mobilisé que celle du 5 décembre. 339.000 manifestants ont battu le pavé dans l'hexagone (dont 31.000 à Paris), contre 806.000 jeudi dernier, selon le ministère de l'Intérieur.

- Marchés : Wall Street a reculé mardi pour le 2e jour, sur fond de doutes sur un report ou non de l'entrée en vigueur le 15 décembre de nouvelles taxes US contre la Chine

- La première cotation de Saudi Aramco est prévue ce mercredi sur la Bourse saoudienne.

- Etats-Unis : Donald Trump poursuivi pour abus de pouvoir et obstruction dans le cadre de la procédure de destitution

- Lubrizol : avis positif pour le réouverture partielle de l'usine chimique. Le préfet doit trancher.

LES ECHOS

- Réforme des retraites : Philippe abat ses cartes

- Climat : un plan européen à 1.000 milliards

- Immobilier : les nouveaux espaces de travail, hybrides et collaboratifs

- Trump poursuivi pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès Immobilier : une fin d'année en fanfare partout en France

- Achats : pourquoi la carte reste le moyen de paiement préféré des Français

- Rallye finalise son plan de sauvegarde

- Sanofi : la stratégie du nouveau patron

- La chute de la publicité télévisée s'accélère

- Football : Amazon s'invite sur le marché allemand des droits TV

- Les activistes ciblent le Japon

LE FIGARO

- Réforme des retraites : la contestation faiblit, l'exécutif abat ses cartes

- Violence contre les pompiers : le Sénat sonne l'alarme

- Etats-Unis : les démocrates dévoilent les chefs d'accusation contre Trump

- UE : Ursula von der Leyen lance son "Pacte vert"

- Tracfin se met en guerre contre la cybercriminalité

- Royaume-Uni : ces électeurs tory qui ne veulent pas de Boris Johnson

LE PARISIEN

- Retraite : comment font nos voisins

- Edouard Philippe nous déclare : "je fais confiance au bon sens des gens"

- Environnement : les bons réflexes pour faire rimer technologie avec écologie

FINANCIAL TIMES

- Deal reached on revised USMCA trade pact

- Saudi Arabia renews push for $2tn Aramco valuation

- ExxonMobil wins climate change fraud NY court fight

- Trump presses Tokyo to choose US fighter jet over rival BAE

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Les retraites au défi de la pénibilité ('La Croix')

- Retraites : l'alerte d'économistes proches d'Emmanuel Macron ('Le Monde')

- OMC : le gendarme du commerce mondial gagné par la paralysie ('Le Monde')

- Réforme des retraites : les points sur la table ('Libération')

- USMCA Trade Deal Set for Likely Approval by Congress in 2020 ('Wall Street Journal')

- U.S. and Chinese Negotiators Planning for Delay of Tariffs ('Wall Street Journal')

- Chevron, Facing Fossil Fuels Glut, Takes $10 Billion Charge ('Wall Street Journal')