Revue de presse du mardi 7 janvier

Revue de presse du mardi 7 janvier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Les marchés résiste à la pression venue du Moyen-Orient, malgré le pétrole qui retrouve les 70$ le Brent, l'or grimpe encore

- Cafouillage de l'administration sur le retrait des troupes US d'Irak

- Air France prévoit d'assurer tous ses vols malgré la grève

- Reprise des négociations sur les retraites sur fond de baisse de la mobilisation sociale

- Anne Hidalgo propose la gratuité des transports pour les mineurs

LES ECHOS

- Réforme des retraites : l'exécutif prêt à un compromis, mais pas à n'importe quel prix

- L'amélioration de la situation se poursuit à la SNCF

- La CFDT mobilise contre l'âge pivot

- La politique de Donald Trump crée de vives tensions dans la classe politique américaine

- Imbroglio autour d'un retrait des troupes américaines d'Irak

- Société Générale : trois scénarios pour un mariage dans la banque

- Italie : face à l'explosion des agressions, les urgentistes napolitains demandent l'intervention de l'armée

- Rénovation de la Gare du Nord : Paris plus que jamais opposé au projet

- Train, malle et contrôles défaillants : le récit de la grande évasion de Carlos Ghosn

- L'armée française commande des pistolets autrichiens Glock

LE FIGARO

- Réforme des retraites : syndicats et gouvernement reprennent les négociations

- Le trafic en nette amélioration à la SNCF mais encore très perturbé à la RATP

- Retraites : face au "silence" du gouvernement, les avocats durcissent leur grève

- Grèves : déjà 600 millions d'euros de manque à gagner pour la SNCF

- Pourquoi l'escalade entre l'Iran et les États-Unis fragilise la lutte contre l'EI

- Crise du 737 MAX : Boeing va indemniser American Airlines

- Bientôt une pénurie des produits Coca-Cola chez Intermarché et Netto ?

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : entre Paris et la province, une grève à deux vitesses

- L'armée américaine annonce "par erreur" à l'Irak son retrait prochain

- Incendies en Australie : des fumées gigantesques ont atteint le Chili et l'Argentine

- Crise Iran-Etats-Unis : Israël redoute les représailles de Téhéran

FINANCIAL TIMES

- US denies it is withdrawing troops from Iraq

- Franklin Templeton heads for sixth year of outflows

- When Ghosn fled Japan, he left an old colleague behind

- Weinstein faces new sexual assault charges in LA

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Airbus : 2.000 embauches cette année à Toulouse ?

- La France dévoile sa nouvelle liste noire des paradis fiscaux