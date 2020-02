Revue de presse du mardi 4 février

Revue de presse du mardi 4 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- La Banque centrale chinoise injecte 1.200 milliards de yuans pour soutenir l'économie. Wall Street remonte mais le pétrole chute encore...

- Coronavirus : Les ministres de la Santé du G7 promettent de collaborer

- Alphabet : déception sur les revenus, le titre chute

- Le titre Tesla n'en finit plus de grimper en Bourse

- 1 voiture sur 5 immatriculée en France en janvier était hybride ou électrique en Janvier

- L'acquisition d'Ingenico par Worldline passée au crible

- Le bras de fer s'annonce musclé entre Londres et l'UE...

LES ECHOS

- Municipales 2020 : ce que révèle l'audit financier des plus grandes villes

- Bonus : les banques serrent la vis, à Wall Street et ailleurs

- Municipales 2020 : crèches, sécurité, culture, sport... votre ville en fait-elle assez ?

- Les vrais chiffres du parc automobile français

- Google révèle les chiffres d'affaires de YouTube et de sa division cloud

- Elections américaines : nouvel imbroglio chez les démocrates

- Présidentielle américaine : les " caucus ", entre vote, débat et fête des voisins

- Worldline, cette ex-filiale d'Atos devenue un géant mondial du paiement

- Tesla continue son ascension fulgurante en Bourse

- Brexit : la pêche, premier terrain d'affrontement avec les Britanniques

- Aide sociale à l'enfance : l'exécutif va apporter un soutien financier à 30 départements

LE FIGARO

- "C'est une honte, c'est du vol" : à Paris, les avocats ont défilé contre la réforme des retraites

- La CGT sème le chaos dans le ramassage et le traitement des déchets à Paris

- Des pirates informatiques revendiquent un chantage aux données contre Bouygues Construction

- Scandale de l'anti-épileptique Dépakine: Sanofi annonce sa mise en examen

- Brexit : le ton monte entre Londres et Bruxelles sur le futur accord commercial

LE PARISIEN

- Violences sexuelles dans le patinage : le sport français tremble

- Violences sexuelles dans le patinage : acculé, Didier Gailhaguet réfléchit à sa démission et riposte

- Incendie mortel rue Erlanger : l'incendiaire présumée pénalement responsable

- Congé pour le décès d'un enfant : il faut sauver le soldat Pénicaud

FINANCIAL TIMES

- Democrats fail to announce results of Iowa caucus

- Hong Kong confirms first death from coronavirus outbreak

- EM issuers set January record for foreign-currency debt

- Alphabet shares slide as ad growth disappoints

AILLEURS DANS LA PRESSE

- L'Iran a su immédiatement qu'il avait abattu l'avion ukrainien

- Groupe ADP : l'Arcep attribue une licence 4G/5G privée aux aéroports parisiens