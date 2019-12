Revue de presse du mardi 31 décembre

- Wall Street prend (enfin) quelques bénéfices, le CAC40 repasse sous les 6.000 pts mais gagne 26% sur l'année

- Apple, meilleure performance du Dow Jones en 2019 (+85%!)

- Carlos Ghosn se réfugie au Liban, mais nie fuir la justice japonaise

- Grèves : la CGT appelle au blocage total des raffineries du 7 au 10 janvier

- Paris et Lyon en épisode de pollution

- Suez attributaire du contrat de production et de distribution d'eau potable au Sénégal

- L'est de l'Australie continue de brûler. Les évacuations s'accélèrent...

LES ECHOS

- Assigné à résidence à Tokyo, Carlos Ghosn a quitté le Japon pour Beyrouth

- Voeux télévisés de Macron : comment les présidents se sont attelés à l'exercice

- Angela Merkel prépare son départ

- La Bourse de Paris enregistre sa meilleure année depuis 1999

(+26%).

- RATP, SNCF : la grève tempo moderato

- Les voitures électriques toujours plus chères

- La durée d'écoute de la télévision a continué à baisser en 2019

- Suez fait une percée africaine en s'implantant au Sénégal

LE FIGARO

- Carlos Ghosn quitte le Japon et trouve asile au Liban

- Grèves SNCF/RATP : pas d'amélioration notable du trafic pour la Saint-Sylvestre

- Uber attaque en justice la Californie et sa loi requalifiant les chauffeurs en employés

- Impôt sur le revenu, gaz, Smic... Tout ce qui change en janvier 2020

- Les tarifs des complémentaires santé vont flamber en 2020

- De l'hôpital au cimetière: l'Argentine, ce pays où il fait cher mourir

LE PARISIEN

- Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, a fui le Japon pour le Liban

- Réforme des retraites : la CGT appelle à bloquer toutes les raffineries du 7 au 10 janvier

- Dans les coulisses des voeux présidentiels d'Emmanuel Macron

- Voeux d'Emmanuel Macron : sortir du silence... mais pour dire quoi ?

- Explosion de la rue de Trévise : le rapport qui accable la mairie de Paris

FINANCIAL TIMES

- Carlos Ghosn flees 'rigged' Japan justice system

- Value of private equity deals hits post-crisis high

- Tempest fighter jet programme to accelerate in 2020

- Huawei shrugs off US sanctions as sales grow 18%

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Somalie : Al Chabaab revendique l'attentat qui a fait 90 morts à Mogadiscio

- Veolia finalise la cession de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis pour 1,25 Md$ à Antin Infrastructure Partners

- Auchan prévoit le départ d'au moins 1.000 salariés