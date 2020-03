Revue de presse du mardi 3 mars

Revue de presse du mardi 3 mars









(Boursier.com) — A LA UNE

- Coronavirus : les marchés rebondissent, les banques centrales attendues à la rescousse,

- Coronavirus : Les USA redoutent une épidémie. Le système de santé américain à l'épreuve

- Coronavirus : nouveau décès en Frane et phase 3 en vue ? Le nombre de cas explose en Allemagne.

- L'activité manufacturière chinoise à un plus bas historique

- Retraites : La CGT appelle à une grande journée de manifestations

- La Suisse suspend ses matches de championnat en mars. Le scénario du huis-clos plane sur la LdC.

LES ECHOS

- Réforme des retraites : Edouard Philippe affronte la colère des oppositions et des syndicats

- Coronavirus : où en est-on ?

- Défense : le leader français de la vision nocturne va passer sous bannière américaine

- Présidentielle américaine : un " Super Tuesday " décisif

- Israël : le Likoud remporte les élections

- Immobilier : 1,7 milliard d'euros pour transformer des bureaux vides en logements

- Climat : les grands groupes français pas assez transparents

- Renault se prépare à tirer une salve de nouveaux véhicules électriques

- La Peugeot 208 élue voiture européenne de l'année 2020

- Club Med : des investisseurs chinois condamnés pour délit d'initié lors de l'OPA

- Alstom, chronique d'une renaissance

LE FIGARO

- En France, un troisième mort et des foyers qui se multiplient

- Face au coronavirus, une réponse économique coordonnée attendue

- Coronavirus : des rayons vides dans les supermarchés, mais pas de pénurie à craindre

- Les salariés peuvent-ils faire valoir leur droit de retrait face au coronavirus ?

- Coronavirus: le Salon du Tourisme de Paris est annulé

- Le coronavirus met "l'économie mondiale en danger", avertit l'OCDE

- Coronavirus: après une bonne année 2019, les géants du CAC 40 en plein doute

- Retraites : quelques milliers de personnes manifestent leur colère contre le recours au 49-3

- Réforme des retraites: les syndicats appellent à des mobilisations mardi contre le recours au 49.3

- Le port du Havre, touché par des mouvements sociaux, annonce un plan de relance

LE PARISIEN

- Coronavirus : pourquoi des événements sont interdits, d'autres autorisés

- Retraites : Les syndicats organisent la riposte

- "J'ai couru, les policiers grecs ont tiré" : avec des migrants aux portes de l'Europe

- Les alertes météo se succèdent

- Primaires démocrates : cinq minutes pour comprendre les enjeux du "Super Tuesday"

- Tariq Ramadan : "Si j'avais la même couleur de peau que vous, mon affaire aurait été classée"

FINANCIAL TIMES

- Biden given Super Tuesday boost from party endorsements

- China stocks rise as investors eye stimulus

- Russia's Syria gamble tested by Turks' Idlib attack

- 'Intense' trading sends exchange volumes to record

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le tchèque Daniel Kretinsky renforce ses liens avec Casino