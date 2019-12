Revue de presse du mardi 3 décembre

- Marchés : décembre a commencé par une correction boursière (-2% pour le CAC 40 lundi soir, -0,96% pour le DJIA et -1,12% pour le Nasdaq).

- Donald Trump a rétabli des taxes sur les métaux argentins et brésiliens. Il pourrait aussi taxer 156 Mds$ de produits chinois dès le 15 décembre si aucun accord commercial n'est trouvé avec Pékin.

- L'OMC estime qu'Airbus reçoit encore des subventions d'Etat sur l'A350. Washington annonce étudier de nouvelles taxes en représailles contre l'UE

- Aérien : Qatar Airways songe à entrer dans le capital de Lufthansa, créant des remous politiques en Allemagne

- Réforme des retraites : l'exécutif tente de rassurer avant la grève

- Fraude fiscale : la Cour des comptes estime que l'Etat n'en fait pas assez

- Sylvie Goulard a été mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem.s

- Un hommage national a été rendu lundi aux Invalides aux 13 militaires morts au Mali

- Automobile : Bruno Le Maire annonce un plan de soutien de 50 ME aux équipementiers pour affronter la transition énergétique.

- Climat : 196 pays réunis du 2 au 13 décembre à Madrid pour la COP 25

- France : 6 morts et une disparue dans les intempéries qui ont frappé le Var et les Alpes-Maritimes.

- Le pétrole rebondit dans l'espoir d'un accord Opep+ plus contraignant de maîtrise de la production

- Ballon d'or 2019 : sixième trophée pour Lionel Messi. Chez les femmes, Megan Rapinoe est distinguée

LES ECHOS

- Auto : un supermalus va frapper les gros modèles

- Taxe carbone : les pistes à l'étude à Bruxelles

- Pourquoi la place de Paris est divisée sur les fonds activistes

- Un sommet à hauts risques pour l'Otan

- Le grand flou persiste sur la fraude fiscale

- Assurance-vie : Allianz veut tirer profit Auto : un du marasme

- Finance : l'inquiétante détérioration du secteur bancaire chinois

- Grèves de 1995 : ministres, patrons et syndicats de l'époque refont le match

- Le jouet français secoué par les consommateurs

LE FIGARO

- OTAN : un sommet sur fond de crise et de divisions

- Climat : à Madrid, la COP25 presse les Etats de passer à l'action

- 13 soldats tués au Mali : aux Invalides, l'hommage et l'émotion

- Les télécoms exigent de Bruxelles un changement de politique

- Lutte contre la fraude fiscale : la France pas assez efficace

- Trésor de Dresde : le casse du siècle garde son mystère

- Champagne : notre sélection pour les fêtes de Noël et du Jour de l'An

LE PARISIEN

- Macron en première ligne. Semaine décisive pour le chef de l'Etat

- Supplément étudiants : les masters séduisent le entreprises

- Seniors : les plate-formes pour choisir un logement adapté

FINANCIAL TIMES

- Trump to hit Brazil and Argentina with metals tariffs

- Europe First: how Brussels is retooling industrial policy

- US threatens EU with new tariffs in Airbus-Boeing battle

- US manufacturing contraction worsens in November

- Fed considers letting inflation run above target

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Classement PISA : le test à claques ('Libération')

- 339 décès depuis janvier : quand le travail tue ('Libération')

- Fraude fiscale : la Cour des comptes tance l'Etat ('Le Monde')

- Stocks Drop After Factory Data, Fresh Tensions Over Trade ('Wall Street Journal')