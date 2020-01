Revue de presse du mardi 28 janvier

(Boursier.com) — A LA UNE

- Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à plus de 100 morts en Chine

- Le coronavirus inquiète les marchés financiers qui craignent un ralentissement de l'activité en Chine

- Le coronavirus pousse les cours du pétrole au plus bas depuis plus de 3 mois

- Le chômage a baissé fortement en France en 2019

- Municipales : Darmanin candidat à la mairie de Tourcoing.

- Duel Villani-Griveaux à Paris : les Marcheurs face au piège des exclusions

LES ECHOS

- Assurance-vie : le tour de passe-passe de près de 40 milliards

- Corruption : Airbus proche d'un accord dans plusieurs enquêtes

- Pourquoi les biocarburants pour les avions tardent à décoller

- Coronavirus : comment la communauté scientifique a organisé la riposte

- La crise du 737 MAX pèse sur les fournisseurs de Boeing

- Municipales à Paris : Villani continue sa route malgré les polémiques

- Municipales : Darmanin se lance à l'assaut de la mairie Tourcoing

- Guide Michelin : les gagnants et les perdants de l'édition 2020

LE FIGARO

- Comment les expatriés français se préparent à quitter Wuhan

- Coronavirus : Washington appelle les Américains à éviter de se rendre en Chine

- Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi a fortement baissé en 2019 en France

- Chômage, niveau de vie, opportunités : les Français pessimistes en ce début d'année

- Taxe carbone : Washington menace Bruxelles

LE PARISIEN

- Une baisse record du chômage... jusqu'à atteindre l'objectif des 7% fixé par Macron ?

- Coronavirus : le bilan de l'épidémie monte à 106 morts, premier cas en Allemagne

- Epargne : pourquoi le livret A reste un bon plan B

- Duel Villani-Griveaux à Paris : les Marcheurs face au piège des exclusions

- L'appel de l'ambassadeur d'Australie : "Touristes français, nous avons besoin de vous"

FINANCIAL TIMES

- Coronavirus death toll tops 100 as infections surge

- Asian stocks fall as Coronavirus death toll rises

- Spectre of stagflation looms over India and China

- Why some big investors are tiring of hedge funds

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Florence Parly met en garde Washington contre un retrait du Sahel

- Retraites : La PDG de la RATP annonce un trafic quasi normal mercredi