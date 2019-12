Revue de presse du mardi 24 décembre

Revue de presse du mardi 24 décembre









(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street poursuit sa série de records historiques

- Le CAC 40 s'installe au-dessus des 6.000 points

- Enlisé dans la crise des 737MAX, le patron de Boeing démissionne, Wall Street applaudit

- Pendant les fêtes, la grève continue à la SNCF mais le taux de participation baisse. Opération coup de poing à la gare de Lyon hier

- Le FLNC revendique l'attentat contre les villas de Pierre Ferracci

- L'Australie continue de brûler. Les autorités dans le déni ?

LES ECHOS

- Les créations d'entreprises battent un nouveau record cette année en France

- Retraites : la SNCF s'installe dans une grève longue

- Réforme des retraites : la mobilisation s'effrite et montre des signes de radicalisation

- Dans l'automobile, c'est la fin d'une époque

- Le patron de Boeing démissionne, usé par la crise du 737 MAX

- 737 Max : la plus grave crise de l'histoire de Boeing en 7 dates

- Livret A : plus que quelques semaines avant une possible baisse des taux

- Réforme de la taxe d'habitation : l'opposition saisit le Conseil constitutionnel

- Les habitants de Hong Kong privés de feux d'artifice pour le Nouvel An

LE FIGARO

- La chute de Dennis Muilenburg, le patron de Boeing

- Grèves : Les partenaires sociaux reçus le 7 janvier par le gouvernement

- Retraites: le gouvernement dévoile son "calendrier de concertation" avec les partenaires sociaux

- SNCF : le taux de grévistes au plus bas à 9,2%, moins de la moitié des conducteurs en grève

- Manifestation surprise de cheminots grévistes à la gare de Lyon

- Grève : l'arrêt de la raffinerie de Lavéra "enclenché", d'autres pourraient suivre

- Feux en Australie : le premier ministre ne lâchera pas l'industrie du charbon

- Le chef de la BEI critique la lenteur du secteur industriel face au changement climatique

- L'Argentine est en "défaut de paiement virtuel"

- Pour le FMI, la réforme du franc CFA est une "étape essentielle"

LE PARISIEN

- Grève : la RATP frappée par une vague d'arrêts maladie

- L'Opéra de Paris en grève : près de 8 millions d'euros de pertes en 20 jours

- Que mange-t-on pour Noël ? Nos repas ont bien changé en 70 ans

- Viol filmé en Essonne : la jeune victime dénonce deux rapports non consentis et porte plainte

- Royaume-Uni : Elizabeth II reconnaît une année "semée d'embûches" dans son allocution de Noël

FINANCIAL TIMES

- US warns Boris Johnson British citizens' secrets at risk

- Citigroup set to post record revenues in Hong Kong

- Climate costs mount as retailers compete on fast delivery

- Can the new UK government end rough sleeping ?

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La Russie ne s'inquiète pas des sanctions américaines contre Nord Stream 2

- Les projets de Modi préoccupent les musulmans indiens

- Iliad : finalisation des accords avec Cellnex