Revue de presse du mardi 21 janvier

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street fait le pont, le CAC40 recule...

- Coronavirus : inquiétudes face à un risque d'épidémie mondiale

- Grèves : retour progressif à une situation normale dans les transports

- Nouvelle intrusion à la CFDT

- Taxe Gafa : Donald Trump renonce à taxer les produits français

- Sept hommes arrêtés dans le Finistère pour un projet d'attentat

- PSA : Feu vert du conseil pour participer à "l'Airbus des batteries"

LES ECHOS

- Les défaillances d'entreprises au plus bas

- A Versailles, les investisseurs étrangers affichent leur confiance dans la France

- Les Français jugent leur pays attractif pour les entreprises étrangères

- Macron ne parvient pas à capitaliser sur les bons résultats économiques

- Virus en Chine : " Le système de santé français est en état d'alerte "

- Taxe Gafa : Macron et Trump calment le jeu

- La fièvre des mini-fusées gagne le monde de l'espace

- RATP : opération pédagogie sur la réforme des retraites

- 5G : la Commission européenne ouverte à Huawei sous condition

- Airbus des batteries : PSA décide de prendre son temps

- Facebook vante sa contribution économique en Europe

LE FIGARO

- "Impeachment": un procès historique mais joué d'avance

- Forum économique de Davos Donald Trump et le climat, vedettes de Davos 2020

- Trump et Macron calment le jeu sur la taxe numérique

- 'Choose France' : la liste des contrats signés à l'occasion du sommet

- Cédric O: "Les start-up en France sont essentielles pour l'emploi de demain"

- French Tech 120 : voici les start-up françaises les plus prometteuses en 2020

- Les entreprises mondiales investissent en France

- Pour Laurent Berger, "l'âge d'équilibre est une mauvaise mesure"

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : à la SNCF, le trafic reprend mais la grève continue

- Antisémitisme : "Après 18 heures, quand la nuit tombe, on ne met plus la kippa"

- Les sombres secrets de "Haurus", le policier ripou de la DGSI

- Coronavirus : en France, la vigilance face au mystérieux virus chinois est activée

- PSG : qui pour remplacer Cavani au mercato d'hiver ?

FINANCIAL TIMES

- Proposed rules for Trump impeachment trial outrage Democrats

- China and HK shares fall on spread of Sars-like virus

- Uber sells Indian food delivery business to Zomato

- Tech groups dominate Davos but focus shifts to unicorns

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Air France-KLM propose d'acheter jusqu'à 49% du capital de Malaysia Airlines

- L'enquête sur le financement de la campagne de Macron à Lyon classée sans suite 2