Revue de presse du mardi 18 février

Revue de presse du mardi 18 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Apple avertit sur ses résultats à fin mars pour cause de coronavirus

- Le PDG d'Amazon promet 10 Mds$ sur la table pour le climat

- Renault s'effondre en Bourse, le nouveau DG de Nissan lie son avenir au redressement du groupe

- Retraites : le parcours du combattant ne fait que commencer à l'Assemblée

- Municipales : la majorité tente de se remettre en ordre de marche à Paris

- Cédric Villani "pose ses conditions" d'un rapprochement avec Buzyn

- Affaire Griveaux : L'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne toujours en en garde à vue

- Le PSG joue gros à Dormund ce soir en LdC

LES ECHOS

- Alstom-Bombardier : "Il n'y a pas de redondances à éliminer", affirme Henri Poupart-Lafarge

- Bombardier réduit comme peau de chagrin à coups de cessions

- Les partenaires sociaux croisent le fer sur le scénario de financement des retraites

- Municipales : la campagne ardue de Buzyn pour "écrire une nouvelle page" à Paris

- Coronavirus : Apple prévient que ses revenus seront inférieurs aux prévisions

- Comment l'industrie agroalimentaire se détourne du sucre

- Jeff Bezos promet 10 milliards pour la planète

- Brexit : Londres rejette tout alignement sur les règles européennes

- Ioukos : 5 questions sur une affaire hors norme

- Caisse d'Epargne teste le statut de banquier "auto-entrepreneur"

- Le trafic fluvial s'est nettement redressé en 2019

- L'Algérie célèbre l'an I de sa révolution

LE FIGARO

- Avec Bombardier Transport, Alstom change de dimension

LE PARISIEN

- Bombardier, la descente aux enfers d'une icône québécoise

- Retraites : la "conférence de financement" débute ses travaux ce mardi

- Jeff Bezos lance un fonds pour la terre de 10 milliards de dollars

- Coronavirus : Apple faiblit au deuxième trimestre et évoque une pénurie d'iPhone

- La lutte contre la fraude fiscale rapporte 9 milliards d'euros

- Nissan : tendue, l'assemblée générale des actionnaires approuve la nouvelle direction

- La tomate tricolore gravement menacée par un virus

- Revente de billets : plainte d'une association de consommateurs contre Viagogo

LE PARISIEN

- Municipales à Paris : les cinq défis qu'Agnès Buzyn doit relever en un mois

- Affaire Griveaux : Alexandra de Taddeo nie toute implication mais soutient Pavlenski

- Dortmund-PSG : Paris doit éviter de se prendre un mur

- Communautarisme : Macron dévoile son plan contre le "séparatisme"

- Violences sexuelles : le puissant appel de la skieuse Claudine Emonet aux autres victimes

- Procès Weinstein : l'heure du verdict va sonner

- Sadek contre Bassem : ce que le rappeur et le blogueur ont dit aux enquêteurs

FINANCIAL TIMES

- HSBC to cut costs and shed assets in radical overhaul

- Hedge fund Renaissance built stake ahead of Tesla surge

- Coronavirus forces Apple to warn over iPhone sales

- Healthcare reform gives Sanders a headache in Nevada

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Thyssenkrupp vendra ses ascenseurs à des fonds, Kone hors jeu