Revue de presse du mardi 17 décembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Nouveaux records à Wall Street après l'accord commercial partiel US-Chine. Le CAC40 retrouve les 6.000 pts à Paris, au plus haut depuis la mi-2007.

- Réformes des retraites : Journée cruciale.

- Retraites : Delevoye s'en est allé...

- Boeing va suspendre en janvier la production des 737

- Le " supermalus " anti-SUV est sur de bons rails

- PSG - Dormund en LdC, une chance pour Paris ?

LES ECHOS

- Retraites : la valorisation des droits acquis au coeur des négociations sur les régimes spéciaux

- Retraites : les syndicats surmontent leurs divergences pour mobiliser contre l'exécutif

- Retraites : le départ de Delevoye ébranle l'exécutif en pleine tempête sociale

- Pourquoi le métro francilien ne s'automatise qu'à petits pas

- Le " supermalus " anti-SUV est bien sur des rails !

- CAC 40 à 6.000 points : pourquoi les particuliers boudent la Bourse

- Boeing va suspendre la production du 737 MAX en janvier

- Municipales à Paris : les premières propositions du camp Hidalgo

LE FIGARO

- Grève: le service minimum des transports est une réalité partout, sauf en France

- Retraites : nouveau "mardi noir" contre la réforme Philippe

- Une unité syndicale déjà... lézardée

- Les examens de milliers d'étudiants reportés à cause de la grève

- Retraites : avocats, enseignants, soignants... aussi en grève

- Boeing suspend la production du 737 Max à partir de janvier

- Le malus pour les véhicules les plus polluants pourra atteindre 20.000 euros !

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : entre Philippe et Berger, le fil n'est pas rompu

- 3e grande journée interprofessionnelle de mobilisation ce mardi

- Paris : une conductrice poignarde deux jeunes filles après une altercation et tente de s'enfuir

- Muriel Pénicaud : "Un salarié au smic touchera 15 euros de plus par mois en 2020"

FINANCIAL TIMES

- US tech groups rebuff Trump's new anti-Huawei push

- Boeing to halt 737 Max production in January

- Netflix numbers reveal challenge of overseas streaming

- UK election result stirs talk of dealmaking revival

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Johnson entend empêcher toute extension de la période de transition vers le Brexit

- Après les "oublis", Jean-Paul Delevoye s'est "trompé" sur sa déclaration de patrimoine