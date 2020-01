Revue de presse du mardi 14 janvier

Revue de presse du mardi 14 janvier









- Retraites : La mobilisation s'érode, les partenaires sociaux divisés avant la conférence

- Renault et Nissan réaffirment la solidité de leur alliance sur fond de rumeurs. Le titre Renault chute au plus bas depuis 7 ans en Bourse de Paris

- Les pays du G5 et la France redéfinissent les priorités au Sahel

- Les "mégafeux" en Australie pourraient devenir la norme si la communauté internationale ne se mobilise pas, selon les scientifiques

- La reine Elizabeth donne le "go" à Harry et de Meghan

LES ECHOS

- Renault prêt à affronter Carlos Ghosn en justice

- Réforme des retraites : la piste d'une prime générale pour les enseignants

- Réforme des retraites : le numéro d'équilibriste de la CFDT et de l'Unsa

- La CNIL précise aux " Echos " ses attentes sur les cookies.

- Cookies : le consentement biaisé des internautes

- Bonbons : le nouveau Carambar veut s'attaquer à la citadelle Haribo

- Cyberrisque : la grande peur des assureurs

- Les prix s'enflamment dans l'assurance de risques industriels

- Le bras de fer se durcit entre les avocats et le gouvernement

- Le roi de Jordanie s'inquiète d'une résurgence de l'EI en Irak et en Syrie

- Cinéma : Tencent inquiet de la décroissance du box-office chinois

LE FIGARO

- Réforme des retraites: le taux de grévistes à la SNCF au plus bas depuis le début de la mobilisation

- Retraites : Laurent Berger ne lance pas d'appel à manifester cette semaine

- La réforme des retraites pourrait être bénéfique aux avocats, selon une étude

- Retraites : un scénario avec un air de déjà-vu...

- Hôpital : Buzyn lance la concertation sur la pénibilité et les fins de carrière

- Les Français atteignent le pic de la déprime à 50 ans

- Réuni à Pau, le G5 Sahel fixe un nouveau cadre pour l'opération "Barkhane"

- La reine Elizabeth approuve "la nouvelle vie" d'Harry et de Meghan

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : calme trompeur pour Edouard Philippe

- Enfants exposés aux écrans dès le matin : gare aux troubles du langage

- Marine Le Pen : "Les syndicats réformistes sont les idiots utiles du macronisme"

- Agressions sexuelles à distance : les horreurs d'un ex-officier de l'armée condamné

FINANCIAL TIMES

- US lifts China 'currency manipulator' tag ahead of trade deal

- Europe urged to do more with industry data trove

- Barcelona tops football's rich list for first time

- Sellers asked to choose between Alibaba and Pinduoduo

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Festival de Cannes : Spike Lee prochain président du jury

- Pendant les fêtes, les ventes sur internet ont atteint 723 Mds$ dans le monde