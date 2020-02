Revue de presse du mardi 11 février

Revue de presse du mardi 11 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street repart vers ses sommets, malgré le coronavirus

- Coronavirus : Plus de 1.000 morts en Chine, recul du nombre de nouveaux cas

- Coronavirus : Les transmissions hors de Chine inquiètent l'OMS

- La tempête Ciara balaye l'Europe de l'ouest et fait de gros dégâts

- Pétrole : le WTI retombe sous 50$, l'Opep+ divisée sur sa stratégie

- Michelin se veut prudent sur ses perspectives 2020

- Des manifestants forcent et dégradent les locaux de BlackRock

LES ECHOS

- Pourquoi les fermetures d'agences bancaires vont s'accélérer en France

- Affaire Ghosn : Nissan contre-attaque aux Pays-Bas

- Renault payera mieux son nouveau patron que Ghosn

- Le vin va céder du terrain sur le marché des alcools

- Une peur irrationnelle du coronavirus condamne un paquebot à errer sur les mers d'Asie

- Coronavirus : en Chine, l'espoir d'une reprise rapide de l'activité tourne court

- Les élections municipales s'annoncent de plus en plus difficiles pour En Marche

- Macron veut rasséréner les députés de sa majorité

- Négociations commerciales : amendes pour Carrefour, Système U et Intermarché

- Les Américains voient leur avenir financier en rose

LE FIGARO

- Airbus dévoile Maveric, son avion du futur

- La Chine est encore à l'arrêt malgré la reprise officielle du travail

- Retraites : l'appel à une "journée morte" dans les transports le 17 février prend de l'ampleur

- Retraites : les employeurs des régimes spéciaux pourront compenser l'écart de cotisation

- Les prix à la pompe en forte baisse en France

- Barnier rappelle Londres à ses engagements contre toute concurrence déloyale

- Michael Ovitz, agent informel de Carlos Ghosn à Hollywood

- ArcelorMittal évoque le possible arrêt d'une cokerie

- La directrice des ressources humaines de Google va quitter ses fonctions

- TechnipFMC annonce une dépréciation de 2,4 milliards de dollars

LE PARISIEN

- Marlène Schiappa, la puncheuse du gouvernement

- Coronavirus : la barre des 1000 morts dépassée en Chine ce mardi

- Ces retraités qui travaillent : pourquoi Monique, Jacqueline et Guy ont décidé de reprendre un job

- Handicap : ce que prévoit le gouvernement

- Tempête Ciara : 177 km/h dans les Vosges, 24oC à Bastia... les records continuent de tomber

FINANCIAL TIMES

- UK watchdog probes mystery of top NMC Health investors

- Safe haven dollar is headwind for US economy

- Global emissions static for first time in 10 years

- Judge poised to approve $59bn Sprint takeover

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le bitcoin dépasse les 10.000 dollars pour la première fois depuis septembre

- Aérien : Prévisions assombries en Asie, le coronavirus vide le salon de Singapour