Revue de presse du mardi 10 mars

(Boursier.com) — A LA UNE

- Le pétrole s'effondre de 30% après l'échec des discussions Opep/Russie, les indices boursiers chutent

- Les bourses mondiales en pleine psychose

- Face au coronavirus, le gouvernement Conte place toute l'Italie en isolement

- Situation dramatique dans les hôpitaux en Italie du nord

- Le ministre français de la Culture, Franck Riester, contaminé par le coronavirus

- Donald Trump avance un plan de relance budgétaire

LES ECHOS

- Trump esquisse une première réponse économique à la crise

- De la panique Lehman à la panique coronavirus

- Coronavirus : les entreprises passent en mode commando

- Coronavirus : toute l'Italie placée en quarantaine

- Immobilier : le Brexit contribue à alimenter la pénurie de bureaux à Paris

- Municipales à Paris : Sarkozy appuie Dati dans la dernière ligne droite

- Retraites : la conférence de financement se penche sur le chiffrage des mesures

- Pétrole : la chute des cours menace les producteurs de schiste américain

LE FIGARO

- L'Arabie saoudite déclenche un krach pétrolier et boursier

- "J'ai l'impression d'être à Paris un 15 août" : en Italie, la vie en territoire fantôme

- Le coronavirus va amputer la croissance "de plusieurs dixièmes de point" en 2020

- Les habitants de l'Oise et du Haut-Rhin face au casse-tête du coronavirus

- Coronavirus : les "achats de panique" gagnent la France

- Carburants : les prix à la pompe chutent

- Coronavirus: la SNCF propose reports et annulations sans frais

LE PARISIEN

- Coronavirus : 60 millions d'Italiens en quarantaine, plus de 4000 morts dans le monde

- Coronavirus et municipales : les procurations facilitées pour les confinés et les personnes vulnérables

- Coronavirus : "Les pertes dans le secteur des spectacles pourraient atteindre un milliard d'euros"

- Coronavirus : "Des clubs vont souffrir", prévient un économiste du sport

- Municipales à Paris : les alliances, le casse-tête d'Agnès Buzyn

FINANCIAL TIMES

- Oil and stock markets rise after historic rout

- Deutsche Bank cleared Cyprus funds for Jho Low

- Trump floats tax cuts as response to coronavirus impact

- EU eyes coronavirus measures for business

AILLEURS DANS LA PRESSE

- CGG annonce un carnet de Commandes en hausse à 537 M$