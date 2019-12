Revue de presse du mardi 10 décembre

Revue de presse du mardi 10 décembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Grèves, manifestations contre la réforme des retraites : un mardi noir prévu dans les transports.

- Le Premier ministre Edouard Philippe présentera mercredi l'intégralité du projet de réforme des retraites.

- Marchés : les Bourses mondiales ont commencé la semaine en baisse (-0,38% pour le DJIA, -0,4% pour le Nasdaq, -0,59% pour le CAC 40)

- Commerce : les Etats-Unis n'ont toujours pas indiqué s'ils mettraient en oeuvre les nouvelles taxes prévues contre la Chine à partir de dimanche prochain, 15 décembre.

- Chine : contraction inattendue des exportations en novembre

- Sanofi va acquérir Synthorx, un groupe californien de biotechnologie, pour 2,35 milliards de dollars.

- Droits du foot : Canal+ et Bein Sports négocient un partenariat exclusif de distribution

- Rallye/Foncière Euris/Finatis annoncent que les projets de plans de sauvegarde ont été finalisés

- Huawei a lancé lundi en France le Mate 30 Pro, son premier smartphone sans Android (Google)

- Paul Volcker, ancien président de la Fed, qui a jugulé l'inflation dans les années 1980, est mort lundi à 92 ans

LES ECHOS

- Concurrence : l'Europe change de cap

- La réforme des retraites pourrait ne concerner que les Français nés après 1975

- Gafa : le cri d'alarme des régulateurs bancaires

- E-commerce : ce que l'Etat prépare contre la fraude à la TVA

- Alimentation : pourquoi le prix des matières premières agricoles atteint des records

- Société : déconstruire le mythe populiste du "c'était mieux avant"

- La Cour des comptes étrille l'Ordre des médecins

- Relance du processus de paix entre Kiev et Moscou à Paris

- Sanofi : Paul Hudson signe son premier rachat

- L'équipementier Le Bélier en passe d'être acheté par un groupe chinois

LE FIGARO

- Le grand blocage. A la veille de la présentation du projet de réforme des retraites, les syndicats se mobilisent pour paralyser le pays

- Un problème et un scandale : les Français priés de subir sans broncher une double peine (éditorial)

- Ukraine : relance à Paris d'un dialogue semé d'embûches

- Claude Nougaro : le retour en grâce du chanteur toulousain

- Canal+ (Vivendi) revient en force dans le football européen

- Les grands groupes français investissent dans les énergies propres

- "Arrêtez de culpabiliser les amateurs de vin!" : tribune signée par des personnalités dont Philippe Claudel, Cyril Lignac, Guy Savoy, Pierre Arditi, Katherine Pancol.

LE PARISIEN

- Grève : la grande débrouille

- Environnement : peut-on rouvrir Lubrizol?

- Droits du foot : Canal+ revient dans le match en Ligue 1

- Choisir un placement en assurance vie sans mauvaise surprise

FINANCIAL TIMES

- Amazon sues Pentagon over $10bn Jedi contract

- Morgan Stanley to cut 1,500 jobs worldwide

- Trump says 'a lot of strides' made on USMCA deal

-Why Europe will choose the US over China

- SoftBank ditches stake in dog walking start-up Wag

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Retraites : Pourquoi les enseignants se mobilisent ('La Croix')

- De Saint Brieuc à Périgueux, au Coeur de la colère ('Libération')

- Retraites : le gouvernement à l'heure des choix ('Le Monde')

- Big Drugmakers Push Deeper Into Cancer Treatment

- American Factories Demand White-Collar Education for Blue-Collar Work ('Wall Street Journal')