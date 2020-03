Revue de presse du lundi 9 mars

Revue de presse du lundi 9 mars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Le pétrole s'effondre de 30% après l'échec des discussions Opep/Russie

- Les Bourses du Golfe en chute libre

- Les bourses mondiales en plein cauchemar

- Situation dramatique dans les hôpitaux en Italie du nord

- Coronavirus : Le bilan en France atteint 1.126 cas et 19 décès

- Coronavirus : 4 députés et 2 agents de l'Assemblée nationale testés positifs

- Coronavirus : les rassemblements de plus 1.000 personnes interdits en France

LES ECHOS

- Coronavirus : la fièvre gagne toutes les Bourses asiatiques

- Coronavirus : le maquis de l'assurance des événements annulés

- Coronavirus : la BCE à l'heure des choix

- Municipales : les promesses des candidats passées au crible

- Reste à charge zéro : les opticiens souffrent mais remplissent leur mission

- Brexit : Londres se dit déterminé à sortir de l'agence de sécurité aérienne européenne

- Erdogan à Bruxelles pour démêler la crise des migrants

- Purge princière en Arabie saoudite

- Perez de Cuellar, l'ancien secrétaire de l'ONU, est mort

LE FIGARO

- Coronavirus : le nord de l'Italie en quarantaine imposée

- Coronavirus : l'exécutif prêt à tout pour soutenir l'économie

- Les entreprises s'organisent pour poursuivre leur activité malgré le coronavirus

- Boeing cherche la sortie de crise, un an après le second crash du 737 Max

- 737 Max: comment Boeing cherche à restaurer la relation de confiance avec les pilotes

- La France, troisième exportateur mondial d'armement

- En Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman assure par la force son accession au trône

LE PARISIEN

- Coronavirus : comment Olivier Véran est devenu le visage de la gestion de crise

- Municipales : les Verts transformeront-il l'essai après le succès des européennes ?

- Coronavirus : plus de 300 000 enfants privés d'école en France

- Crash de "Dropped" : révélations sur une étrange transaction en liquide

FINANCIAL TIMES

- Oil prices crash 30%, sending global stocks tumbling

- Yen surge toward 100 yen sparks talk of 'stealth'

- Citi says it will cut ties with two-thirds of FX systems intervention

- Europe to unveil EU-wide hydrogen fuel partnership

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Face au coronavirus, Lufthansa envisage de demander l'aide de Berlin

- LdC : PSG-Dortmund se jouera à huis-clos mercredi