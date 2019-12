Revue de presse du lundi 9 décembre

Crédit photo © Reuters

- Semaine cruciale pour la réforme des retraites.

- Dimanche, les ministres concernés ont été réunis à Matignon puis à l'Elysée. Edouard Philippe présentera mercredi l'intégralité du projet.

- La grève se poursuit ce lundi à la SNCF et à la RATP. Mardi, la CGT et d'autres syndicats appellent à de nouvelles manifestations.

- Social : la prime de Noël sera versée le 13 décembre à 2,3 millions de ménages modestes

- Semaine chargée aussi en vue pour les marchés financiers : réunions de la BCE et de la Fed, décision de Washington sur de nouvelles taxes envers la Chine, législatives au Royaume-Uni

- BCE : la 1ere réunion sous la présidence de Christine Lagarde est très attendue jeudi.

- La Fed se réunit mardi et mercredi. Le statu quo est attendu sur les taux.

- Brexit : le Royaume-Uni appelé jeudi à élire un nouveau parlement

- Aramco : le première cotation du géant pétrolier est prévue mercredi à Riyad.

- Pétrole : l'Arabie saoudite a convaincu l'Opep+ de réduire sa production de 500.000 bj supplémentaires

- Pas de décision sur la privatisation d'ADP jusqu'à la fin de la procédure pour un référendum, dit Bruno Le Maire

- La France prête à saisir l'OMC face aux menaces américaines sur le champagne (B. Le Maire)

- Chine : contraction inattendue des exportations, rebond des importations en novembre

LES ECHOS

- Grèves : nouveau coup dur pour les entreprises

- Fraude massive à la TVA dans le commerce en ligne

- Enquête sur les stratégies chocs de la publicité.

- 5G : l'Etat tord le bras des opérateurs pour bloquer Huawei

- Baptême du feu pour Lagarde à la BCE

- La vie privée, arme anti-Gafa (L'analyse de Laurent Flallo)

- La coalition allemande condamnée à négocier

- Yves Rocher se transforme en " entreprise à mission "

- Royaume-Uni : Johnson plus que jamais favori

- Réunion : l'Etat conditionne l'aide à la filière sucrière

- Engie : l'Etat actionnaire tente l'apaisement

- Les devises rattrapées par la colère de la rue

LE FIGARO

- Réformes des retraites : la semaine de vérité

- Pierre Soulages : un siècle d"oeuvre au noir

- Le cocktail de Pernod Ricard pour résister au fonds activiste Elliott

- Formation : l'engouement pour l'apprentissage se confirme

- L'activité physique, un vrai traitement anti-cancer

- Royaume-Uni : le système de santé au coeur des élections

LE PARISIEN

- Retraite : ce que le gouvernement doit trancher

- Enquête : les liens "oubliés" entre Delevoye et le monde de l'assurance

- La mode des couples sans domicile commun

- "La Reine des Neiges" ensorcelle le Box-office

- Coaching : les leçons de management des sportifs

FINANCIAL TIMES

- Beijing orders removal of foreign computers and software

- Hong Kong protesters stage biggest march in 6 months

- Hedge funds deepened repo market chaos, says BIS

- WTO to suffer heavy blow as US stymies appeals body

- US wine buyers turn to auctions to dodge Trump tariffs

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Retraites : en quête d'une réforme juste ('La Croix')

- Macron, la réforme ou la retraite ('Libération')

- VTC : Uber face à ses chauffeurs agresseurs ('Libération')

- Les preuves de l'ingérence russe dans la campagne de Macron en 2017 ('Le Monde')

- Saudis Probing If Florida Gunman Was Radicalized on Visit ('Wall Street Journal')

- Investors Bail on Stock Rally, Fleeing Funds in Droves ('Wall Street Journal')