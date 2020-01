Revue de presse du lundi 6 janvier

Revue de presse du lundi 6 janvier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Trump menace l'Iran d'une riposte "disproportionnée" en cas d'attaque

- Après la mort de Soleimani, le parlement irakien veut le retrait des troupes étrangères du pays

- Macron propose à l'Australie l'aide de la France pour lutter contre les incendies

- Air France prévoit d'assurer tous ses vols lundi et mardi malgré la grève

- Ferrand évoque la piste d'une décote temporaire sur l'âge pivot pour sortir de la grève contre la réforme des retraites

- Le gouvernement table sur 1,3% de croissance en 2019 et 2020 en France

LES ECHOS

- Retraites : les pistes pour sortir du blocage

- Retraites : ce que le gouvernement a déjà lâché

- La crise entre Washington et Téhéran menace d'embraser le Moyen-Orient

- L'Iran suspend ses engagements dans l'accord sur le nucléaire

- En 2020, l'automobile européenne au pied du mur du CO2

- Début de procès fracassant pour Harvey Weinstein à New York

- Après la fuite de Ghosn, le Japon durcit les contrôles à ses frontières

- Les faillites de banques américaines au plus bas

- La polémique BlackRock expliquée avec des smarties

- Les ventes de jeux vidéo ralentissent au terme d'une année sans "hit"

LE FIGARO

- Retraites : une semaine décisive pour Édouard Philippe

- Le gouvernement table sur 1,3% de croissance en 2019 et 2020

- Décidée par Trump seul, la mort de Soleimani électrise le Moyen-Orient

- Le pétrole dopé par les craintes d'un embrasement au Moyen-Orient

- Duel à distance entre le Japon et Carlos Ghosn

- Le patron d'Apple a gagné moins d'argent en 2019

- La Norvège, eldorado de l'automobile électrique

- Le gouvernement table sur 1,3% de croissance en 2019 et 2020

- Grève : la CGT Cheminots veut "étendre le mouvement"

- Finance : la Chine lève une restriction aux investissements étrangers

- France 4 et France Ô vont cesser d'émettre le 9 août

LE PARISIEN

- Retraites : Philippe au charbon, Macron en coulisses... la folle semaine du gouvernement

- La tension monte entre Washington, Téhéran et Bagdad

- Golden Globes : Joaquin Phoenix, Brad Pitt, "1917" de Sam Mendes, et Quentin Tarantino grands vainqueurs

- Affaire Harvey Weinstein : l'ancien producteur face à ses juges ce lundi

FINANCIAL TIMES

- Iran pulls back from nuclear deal as tensions rise

- France warns US against digital tax retaliation

- High demand prompts launch of Europe's first cannabis ETF

- Nationalist mob attacks secular university in Delhi

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le bilan des inondations à Djakarta s'alourdit

- Coupe de France : le PSG tranquille, l'OM se fait peur