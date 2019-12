Revue de presse du lundi 30 décembre

Revue de presse du lundi 30 décembre









- Wall Street termine l'année au soleil

- Le CAC 40 s'installe au-dessus des 6.000 points, au plus haut depuis 12 ans

- Grèves : pas de pénurie de carburants, réaffirme le gouvernement

- Nette amélioration attendue à la RATP ce lundi

- Gaz : baisse de 0,9% des tarifs réglementés au 1er janvier

- L'est de l'Australie continue de brûler. Les évacuations s'accélèrent...

LES ECHOS

- Réforme des retraites : regain de tension avant les voeux présidentiels

- Retraites : les danseurs de l'Opéra de Paris obtiennent la " clause du grand-père "

- Nouvelles manifestations samedi contre la réforme des retraites

- Au niveau mondial, les actions réalisent leur meilleure performance en dix ans

- Le Conseil constitutionnel valide en grande partie la traque numérique des fraudeurs fiscaux

- La banque d'affaires Alantra pousse les feux en France

- Novartis va tirer au sort les bénéficiaires du médicament le plus cher du monde

- Le pari de Bercy pour sauver l'assurance-vie

- Il sera bientôt plus facile de convertir de vieilles voitures à l'électrique

- Immobilier : Lille, le retour de l'encadrement des loyers ?

- Adidas veut faire son grand retour dans les sports d'hiver

- Italie : la démission du ministre de l'Education accentue la crise politique

LE FIGARO

- Le ton monte avant les voeux d'Emmanuel Macron

- Impôt sur le revenu, gaz, Smic... Tout ce qui change en janvier 2020

- Au plus haut depuis 12 ans, la Bourse de Paris termine 2019 en fanfare

- Retraites : combien de temps le bras de fer peut-il encore durer?

- Malgré l'insatisfaction des clients, la SNCF a limité la casse à Noël

- Budget 2020: l'aspiration des données fiscales sur le net en partie censurée

- Ski : à la station Les Rousses, on tente de verdir les sports d'hiver

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : pourquoi ces agents de la RATP et de la SNCF ne font pas grève

- Accusé de pédophilie, Gabriel Matzneff évoque des attaques "injustes et excessives"

- Marseille : un mort et un blessé par balles en plein match de futsal

- Pourquoi les Etats-Unis arrosent la banlieue parisienne à coups de millions de dollars

FINANCIAL TIMES

- China boosts lending to small businesses despite risk

- WeWork documents reveal bosses' golden parachutes

- French start-up boom sparks entrepreneurial revival

- Panasonic says labour shortages resolved at electric battery plant

AILLEURS DANS LA PRESSE

- He Jiankui condamné à trois ans de prison en Chine

- Fincantieri remporte un contrat de l'US Navy pour l'Arabie saoudite