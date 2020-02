Revue de presse du lundi 3 février

Revue de presse du lundi 3 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- La Banque centrale chinoise injecte 1.200 milliards de yuans pour soutenir l'économie menacée d'isolement

- Coronavirus : Les Philippines signalent le premier décès hors de Chine

- Brexit : La France ne veut pas d'un "Singapour-sur-Tamise", dit Le Drian

- Rugby : la France frappe un grand coup face à l'Angleterre

- Acquisition d'Ingenico par Worldline

LES ECHOS

- Projet de loi retraite : les avancées sociales que la majorité veut défendre

- Le coronavirus est désormais plus meurtrier que le SRAS

- Pékin vole au secours de son économie menacée d'isolement

- Brexit : les entreprises françaises veulent voir le bout du tunnel

- 6 postulants démocrates pour défier Donald Trump

- Coronavirus : inquiets, les pays producteurs de pétrole veulent se réunir

- WeWork se choisit un nouveau patron

- Casino veut déployer sa banque à l'international

- La consommation des ménages devrait soutenir l'activité en 2020

- Emmanuel Macron en Pologne pour relancer le dialogue

LE FIGARO

- Retraites : la commission spéciale débute l'examen de la réforme

- Coronavirus : un hôpital construit en urgence à Wuhan va ouvrir

- Coronavirus : Apple ferme ses magasins en Chine jusqu'au 9 février

- Attaque terroriste à Londres : l'assaillant sortait de prison pour des "délits de nature islamiste"

- Paris : Griveaux promet jusqu'à 100.000 euros aux classes moyennes pour acheter un appartement

- La résurrection des trains de nuit en France

LE PARISIEN

- Pourquoi l'apprentissage dope l'emploi des jeunes

- Attaque terroriste à Londres : trois personnes blessées, l'assaillant abattu

- Coronavirus : une vingtaine de passagers rapatriés dimanche présentent des "symptômes"

- Super Bowl : Kansas City et Patrick Mahomes remportent la finale pour la deuxième fois

FINANCIAL TIMES

- China stocks have worst opening since 2007 on coronavirus

- UK and EU begin sparring with bruising talks ahead

- Man shot dead after two stabbed in London terror attack

- Shifting 'Asian bid' reshapes demand for Treasuries

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Engie : Kocher confiante dans le conseil d'administration et le soutien de l'Etat

- Attaque "terroriste" à Londres, deux blessés, l'assaillant abattu