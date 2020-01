Revue de presse du lundi 27 janvier

Revue de presse du lundi 27 janvier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à 80 morts en Chine

- Paris veut rapatrier par avion les Français de Wuhan, selon Agnès Buzyn

- Les marchés financiers sous surveillance avec le coronavirus

- Malgré la pression de l'Elysée, Villani poursuit sa campagne à Paris

- Les Etats-Unis sous le choc après le décès de Kobe Bryant

LES ECHOS

- L'assurance-vie affiche des records malgré les taux bas !

- Retraites : la Banque de France veut sauver son régime par capitalisation

- Les marchés en manque de repères face au nouveau virus chinois

- Coronavirus : les Français au Wuhan rapatriés " en milieu de semaine "

- Le plan de Bercy pour élargir l'accès au Livret d'épargne populaire

- Les Etats-Unis sous le choc après le décès de Kobe Bryant, star de la NBA

- L'iPad d'Apple en pleine renaissance après 10 ans de haut et de bas

- Municipales à Paris : Villani veut continuer sa campagne " en toute indépendance "

- Dernière ligne droite pour l'arrivée de Luca de Meo chez Renault

- Goldman Sachs veut plus de femmes et de diversité dans les entreprises

LE FIGARO

- Coronavirus: Xi Jinping sonne la mobilisation

- Coronavirus : les tour-opérateurs français suspendent les voyages organisés vers la Chine

- Coronavirus chinois: Agnès Buzyn redoute de nouveaux cas en France

- Retraites: les syndicats doivent-ils craindre une fronde dans leurs rangs ?

- "Mort au roi", "guillotine" : dans les cortèges, les slogans anti-Macron se durcissent

- Réforme des retraites: malgré un léger rebond, la mobilisation s'essouffle

- Premier vol réussi pour le nouveau Boeing 777X

LE PARISIEN

- Virus chinois : le nombre de morts bondit à 80, des étrangers en attente d'évacuation

- Ian Brossat, adjoint d'Anne Hidalgo : "Sur l'encadrement des loyers, nous allons prendre nos responsabilités"

- L'audit géant qui inquiète dans les lycées d'Ile-de-France

- Kobe Bryant : la mort tragique d'une légende

- Gianna Bryant, la fille de Kobe, est morte avec son père dans le crash d'hélicoptère

FINANCIAL TIMES

- UK set to approve limited 5G role for Huawei

- Five things to watch out for in Apple's earnings

- Democrats dream of Bolton bombshell in impeachment trial

- Salvini bid to win Emilia-Romagna looks to have failed

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Ricard met fin à son soutien à l'Union des Clubs Taurins

- Lafuma annonce avoir finalisé la cession de sa marque Eider au groupe Coréen K2 Small&Mid Cap