Revue de presse du lundi 24 février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Coronavirus : l'Italie retient son souffle, l'Europe s'inquiète

- Coronavirus : Le G20 Finance prêt à agir pour la croissance mondiale

- La France se prépare à une épidémie de coronavirus, dit Oliver Véran

- Les marchés financiers se tendent

- La France prête à aider le Liban, dit Le Maire à Ryad

- Bernie Sanders marque des points

- Hervé Bourges est mort

LES ECHOS

- Coronavirus : un premier bilan des secteurs économiques les plus touchés

- Municipales 2020 : à Paris, les trois écueils de Rachida Dati

- L'Italie prise dans le piège du coronavirus

- Coronavirus : la France se prépare à une épidémie, dit le ministre de la Santé

- Procès Fillon : la défense demande le renvoi

- Retraites : l'Assemblée inscrit " le niveau de vie digne " dans le texte

- Salaires des jeunes profs : Blanquer annonce une hausse de 100 euros par mois

- Le fonds souverain d'Abu Dhabi prêt à investir dans les fleurons de l'économie française

- Crédit : les banques accusées de pratiques commerciales illégales par les courtiers

- Election américaine : Bernie Sanders l'emporte largement dans le Nevada

- Trois quarts des Australiens ont été touchés par les incendies

LE FIGARO

- L'inventeur du petit bonhomme Lego est mort

- Écoles : le gouvernement veut étendre les petits déjeuners gratuits et la cantine à 1 euro

- Blanquer annonce une hausse de 100 euros par mois l'an prochain pour les jeunes professeurs

- Réforme des retraites : comment les syndicats tentent de maintenir la flamme de la contestation

- Retraites : au sixième jour, les députés adoptent... un premier amendement

- Suicide des agriculteurs : une mission confiée à un député LREM

- Salon de l'agriculture :le marathon d'Emmanuel Macron

LE PARISIEN

- François et Penelope Fillon à l'heure des comptes

- Coronavirus en Italie : à Codogno, ville sous cloche

- Coronavirus : la France achète des dizaines de millions de masques

- Manque d'hygiène, insécurité... Le scandale des toilettes scolaires en Ile-de-France

- Réforme des retraites : entre Edouard Philippe et la majorité, le casse-tête du 49.3

- PSG-Bordeaux : Paris entre show et froid

FINANCIAL TIMES

- Oil and Asian stocks fall on fears of global coronavirus spread

- Barclays set to kick off hunt for next chief executive

- The Chinese super-regulator taking on the coronavirus

- Iran sustains military spending in face of US sanctions

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le patron d'UniCredit se retire de la course pour diriger HSBC