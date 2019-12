Revue de presse du lundi 23 décembre

Revue de presse du lundi 23 décembre









(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street continue d'enchaîner les records

- Le CAC 40 s'installe au-dessus des 6.000 points

- Macron renonce à sa future retraite présidentielle, l'opposition s'insurge

- Pendant les fêtes, la grève continue à la SNCF malgré les appels à la trêve

- Pour Macron, la lutte antiterroriste au Sahel est à "un tournant"

- Hommages en série au couturier Ungaro décédé ce week-end

- Le PSG continue son parcours sans faute en Ligue 1 avant la trêve.

LES ECHOS

- Retraites : des garanties généreuses (aussi) en vue pour les régimes spéciaux d'EDF et Engie

- Retraites : l'exécutif prépare son plan de bataille de janvier

- Macron renonce à sa retraite de président de la République

- La SNCF va s'enliser dans la grève durant les fêtes

- Grèves SNCF et RATP : un trafic encore très perturbé lundi

- Paiement mobile : comment les chinois AliPay et WeChat Pay se sont imposés à Paris

- Données personnelles : Alipay et WeChat Pay suscitent l'inquiétude en Europe

- Djihadisme au Sahel : vers un appel à la " solidarité internationale "

- Nord Stream 2 : le projet devrait aller à son terme malgré les sanctions américaines

LE FIGARO

- Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président: quels droits lui reste-t-il?

- Retraites : le gouvernement "ne reviendra pas" sur la suppression des régimes spéciaux

- Et la grève révéla le vélo à la ville...

- Viol d'une adolescente diffusé sur internet: les deux suspects mis en examen et incarcérés

- Malgré les incendies qui redoublent en Australie, le premier ministre ne lâchera pas l'industrie du charbon

- Xi Jinping veut réécrire la Bible pour l'adapter à la ligne du Parti communiste

LE PARISIEN

- Reconstruction de Notre-Dame : 4 questions sur un chantier sous tension

- Corse bloquée par les intempéries : des dizaines de familles séparées à la veille de Noël

- Vidéo d'un viol en Essonne : comment le hacker justicier du Web a traqué un suspect

- Vidéo d'un viol en Essonne : les deux suspects mineurs mis en examen et incarcérés

- Meurtre d'Alexia Daval : "Un scénario machiavélique" pour le procureur

FINANCIAL TIMES

- Bond wobble shrinks global pile of negative yields

- FT poll: Christine Lagarde expected to change ECB inflation target

- EY deals partners accused of bullying and discrimination

- China's global spending spree will collapse, says top US official

- India's citizenship law: what is it and why has it stirred such anger?

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La Somalie confrontée à une invasion de criquets pèlerins