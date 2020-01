Revue de presse du lundi 20 janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street toujours plus haut après l'accord commercial US-Chine. Le CAC40 retrouve les 6.100 pts.

- Vers un retour à la normale ce lundi à la SNCF et à la RATP

- Retraites : les attaques se multiplient contre la CFDT

- Chantiers de l'Atlantique : une commande de 2 milliards d'euros pour deux paquebots

- Attractivité de la France : Emmanuel Macron reçoit ce lundi 200 PDG de groupes à Versailles

- La croissance chinoise au plus bas depuis 29 ans, mais...

- Propagation du virus coronarien dans plusieurs villes chinoises

- Les grandes puissances prônent un cessez-le-feu durable en Libye

LES ECHOS

- L'attractivité de la France auprès des étrangers résiste bien

- Emmanuel Macron reçoit ce lundi 200 PDG de groupes internationaux

- MSC multiplie les commandes aux Chantiers de l'Atlantique

- Une centaine de banquiers de JP Morgan rejoindront Paris en fin d'année

- Attractivité de la France : AstraZeneca injecte un demi-milliard d'euros, dont la moitié à Dunkerque

- Attractivité de la France : grèves et "gilets jaunes" ont eu un impact limité

- Fin de la grève "illimitée" à la RATP

- Libye : Berlin remporte une victoire diplomatique fragile

- Les Européens s'inquiètent de l'accord sino-américain

- Loi bioéthique : les anti-PMA manifestent avant l'examen du texte au Sénat

- Madrid réclame plus de souplesse budgétaire à Bruxelles

- Pourquoi la quantité de déchets continue d'augmenter en Île-de-France

LE FIGARO

- Chantiers de l'Atlantique: une commande de 2 milliards d'euros pour deux paquebots

- Grève : retour à la normale sur les réseaux SNCF et RATP

- Réforme des retraites : les avocats vont être reçus par Edouard Philippe

- Manifestations violentes : des coïncidences qui intriguent Macron

- Versailles accueillera près de 200 chefs d'entreprise français et étrangers.

- Macron veut lier l'attractivité et l'emploi local

- Coca-Cola va investir 1 milliard d'euros en France sur 5 ans

- Le gouvernement veut revenir sur les avantages "absurdes" dont profitent les SUV

LE PARISIEN

- Réforme du bac : tout savoir sur le contrôle continu qui commence ce lundi

- Gilets jaunes : les incendiaires de la préfecture de la Haute-Loire devant la justice

- Deux paquebos à deux milliards d'euros pour les Chantiers de l'Atlantique

- PSG : "Cavani veut partir, on est à l'écoute", confie Leonardo

FINANCIAL TIMES

- Brussels alarmed by UK vow to diverge from EU rules

- China's falling birth rate threatens economic growth

- Airbus plans derivatives trading for airline tickets

- Samsung names new smartphone chief

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le Qatar va construire une centrale solaire avec Total