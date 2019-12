Revue de presse du lundi 2 décembre

(Boursier.com) — A LA UNE

- Marchés : le CAC 40 a fini la semaine en recul de 0,13%. A Wall Street, les doutes sur l'accord commercial ont refait surface (-0,4% pour le DJIA et le Nasdaq vendredi)

- Réforme des retraites : Edouard Philippe a réuni le gouvernement dimanche à l'approche de la grève du 5 décembre

- Un hommage national est rendu ce lundi aux Invalides aux 13 militaires morts au Mali

- Dépôts pétroliers bloqués : Bercy recevra lundi les professionnels du BTP

- Automobile : réunion de la filière ce lundi à Bercy au sujet de la transition énergétique

- Intempéries : alerte rouge aux inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes

- RATP : mégacommande pour Alstom et Bombardier

- La France ajoute 4 pays à sa liste noire des paradis fiscaux : Seychelles, Bahamas, Anguilla et les Iles Vierges

- Airbus licencie 16 employés suspectés d'espionnage sur des programmes militaires allemands (presse)

- Soitec s'est effondré de 14% vendredi, plombé par ses semestriels

- Climat : 196 pays réunis du 2 au 13 décembre à Madrid pour la COP 25

- Ligue des champions : Canal+ et beIN Sports remportant les droits TV en France pour 2021-2024. SFR, détenteur des droits jusqu'en 2021, est le grand perdant

LES ECHOS

- L'édition des 'Echos' de ce lundi à été réalisée par 200 personnalités

- COP 25 : l'économie face à l'urgence climatique

- Les enjeux d'une semaine sociale à très hauts risques pour Macron

- La tech va devoir relever le défi du réchauffement

- Les défis de la nouvelle Commission européenne

- Air France passe au biocarburant

- L'Europe dope son soutien aux start-up à impact RSE

- Les villes, laboratoires de la transition écologique

- Climat : comment mesurer l'engagement de la finance

LE FIGARO

- Avant l'épreuve sociale, l'exécutif affiche sa sérénité

- La France s'apprête à rendre hommage aux 13 soldats morts au Mali

- Le terrorisme islamiste bouleverse la campagne des législatives en Grande-Bretagne

- L'Arabie joue son avenir avec l'entrée en Bourse d'Aramco

- Les livres sur le développement personnel servent-ils à quelque chose ?

LE PARISIEN

- Grève : le guide de survie. Se déplacer, travailler, aller à l'école... ou pas, faire garder ses enfants, se soigner.

- Hommage de la France à ses militaires

- Santé : de nouvelles méthodes pour arrêter de fumer

- Comment les bureaux se transforment

FINANCIAL TIMES

- Chinese tech groups shaping UN facial recognition standards

- German car industry faces 'day of reckoning'

- Terrorism in UK : Politicians play blame game after London Bridge tragedy

- Donald Trump's struggle to revive the US rust-belt

- Iranians left with questions after worst violence in decades

-Why airlines are rushing to add premium economy seats

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Airbus licencie 16 employés suspectés d'espionnage sur des programmes militaires allemands, selon la presse allemande

- Cheminots, RATP, enseignants : cette France qui se mobilise le 5 décembre ('Le Monde')

- 5 décembre : la France se prépare ('Libération')

- Droits TV de la Ligue des champions : selon 'L'Equipe', Canal+ et beIN Sports ont payé 375 millions par saison, soit 1,125 MdE pour 3 ans

- Wall Street : investors Bet on More Pain for Retailers ('Wall Street Journal')

- Saudis Push for Longer-Lasting OPEC Cuts as Aramco IPO Approaches ('Wall Street Journal')