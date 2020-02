Revue de presse du lundi 17 février

(Boursier.com) — A LA UNE

- Municipales : Griveaux out, Buzyn in... L'ancien socialiste Olivier Véran nommé ministre de la Santé

- Affaire Griveaux : L'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne en garde à vue

- Retraites : Nouvelle journée de contestation en France

- Les USA relèvent les taxes douanières sur les avions européens de 10% à 15%

- Coronavirus : Bill Gates s'inquiète pour l'Afrique

- La Grande-Bretagne va privilégier l'immigration de travailleurs qualifiés

LES ECHOS

- Municipales : Buzyn reprend en urgence le flambeau de LREM à Paris

- Le député Olivier Véran remplace Agnès Buzyn comme ministre de la Santé

- L'Europe sera le principal champ de bataille de la guerre des données industrielles

- CAC 40 : les 10 femmes les plus citées par les chasseurs de têtes

- Comment le coronavirus fait basculer le Japon en récession

- Retraites : " Une ultra-minorité ne peut empêcher une ultra-majorité de travailler "

- Impôt sur le revenu 2020 : les 8 principaux changements pour les particuliers

- Alstom aurait conclu un accord pour le rachat de Bombardier Transport

- Ioukos : semaine clé pour les acteurs de la saga politico-judiciaire

- Carrefour se renforce au Brésil en rachetant 30 supermarchés

- Google entame des pourparlers avec les éditeurs de presse

LE FIGARO

- Grève : les transports peu perturbés lundi 17 février

Les mouvements sociaux prévus ces prochains jours

- Plusieurs professions sont toujours mobilisées contre la réforme des retraites.

- L'économie française ralentit moins fortement que sa puissante voisine allemande.

- Mark Zuckerberg veut un régime spécial pour les contenus en ligne

- En visite en Europe, le fondateur de Facebook doit rencontrer, ce lundi, plusieurs dirigeants européens.

- La Grande-Bretagne va privilégier l'immigration de travailleurs qualifiés

- Carrefour acquiert 30 magasins Makro au Brésil

- Le coronavirus perturbe les chaînes de fabrication de la planète

- Bête noire de Trump, l'excédent commercial de l'UE avec les États-Unis augmente encore

- Les États-Unis augmentent les taxes punitives sur les avions Airbus

LE PARISIEN

- Municipales : Agnès Buzyn relance le match à Paris

- Qui est le successeur d'Agnès Buzyn, Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé ?

- Réforme des retraites : 40.000 amendements déposés, flous dans le texte... la bataille du parlement

- Coronavirus : près de 1770 morts, mais baisse du nombre quotidien de nouveaux décès

- Microplastiques dans l'océan : le gouvernement va imposer des filtres sur les machines à laver

- Affaire Griveaux : un trio intrigant au coeur de l'enquête

- Tempête Dennis : 45.000 foyers privés d'électricité, des TGV retardés

FINANCIAL TIMES

- SoftBank investment chief pushes for hedge fund vehicle

- Japan's economy shrinks 6% after consumption tax hike

- Goldman Sachs offers 'basket' for China stock bets

- Coronavirus latest : China cuts key rate as outbreak takes toll on economy

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Pékin approuve l'importation de tous les produits avicoles US