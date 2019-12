Revue de presse du lundi 16 décembre

(Boursier.com) — A LA UNE

- Nouveaux records à Wall Street après l'accord commercial partiel US-Chine

- Réformes des retraites : la contestation se cristallise autour de la question de l'âge pivot. Journée cruciale demain ?

- Grèves : une nouvelle journée difficile en vue dans les transports

- Brexit : Boris Johnson a les mains libres après la victoire

- COP25 : déception à Madrid

- La cote de confiance de Macron et Philippe rebondit

- Le PSG s'envole en Ligue1

LES ECHOS

- Retraites : bras de fer entre l'exécutif et la CFDT avant la mobilisation de mardi

- Grève RATP et SNCF : un trafic encore très perturbé lundi

- La cote de confiance de Macron et Philippe rebondit dans l'opinion

- Delevoye déclare finalement 13 mandats, au lieu de 3 initialement

- PSA-Fiat Chrysler : les trois sujets à surveiller du contrat de mariage

- Patrick Drahi dévoile son plan de bataille pour Sotheby's

- COP25 : à Madrid, les Etats pris en flagrant délit d'inaction face à l'urgence climatique

- Clash en vue sur la consigne des bouteilles en plastique

- Voiture électrique : PSA pourrait implanter son usine de batteries dans le Nord

LE FIGARO

- Nouvelle semaine de mobilisation contre la réforme des retraites

- Grèves dans les transports : à quoi s'attendre lundi 16 décembre à la SNCF et la RATP ?

- Grèves : la lassitude gagne les salariés du privé

Des trains à Noël ? : "Nous allons essayer d'accomplir des miracles" dit la SNCF

- Pour Jean-Paul Delevoye, une semaine d'"oublis" qui passent mal

- "L'hôpital public se meurt", la tribune de 660 médecins prêts à démissionner

- Radio France: malgré la grève, la PDG défend le plan d'économies

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : une semaine à quitte ou double pour les syndicats

- Réforme des retraites : comment le gouvernement a tendu un piège aux syndicats

- Saint-Etienne - PSG : quatre fantastiques à revoir très vite

- En Ile-de-France et dans l'Oise, les sangliers causent des millions d'euros de dégâts

FINANCIAL TIMES

- Vestager examines EU curbs on state-backed enterprises

- IFF-DuPont deal creates $45bn flavourings giant

- Boeing considers suspending production of 737 Max

- Apple faces shareholder vote on human rights policies

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La production industrielle chinoise bat le consensus en novembre

- Allemagne : Appel à la grève dans un centre logistique d'Amazon

- Plus de 2 Français sur 3 favorables à l'ouverture des magasins le dimanche