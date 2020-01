Revue de presse du lundi 13 janvier

(Boursier.com) — A LA UNE

- Edouard Philippe propose le retrait de l'âge pivot à 64 ans mais reste droit dans ses bottes sur les régimes spéciaux.

- L'Iran admet avoir abattu par erreur l'avion ukrainien

- Paris : Anne Hidalgo présente son programme

- Ghosh poursuit Renault en justice

- Le PSG accroché par Monaco au Parc des Princes

LES ECHOS

- Retraites : les syndicats craignent la répétition du scénario de l'assurance-chômage

- La CFDT et l'Unsa ont salué l'annonce par le Premier ministre de son renoncement à mettre en place un âge pivot dès 2022.

- Les avocats bénéficieront d'une hausse de leur pension dans le système universel

- La catastrophe aérienne place l'Iran en position de faiblesse face aux Etats-Unis

- Grandes, moyennes, petites... les entreprises françaises en pleine dynamique de transformation

- Surprise, les centres commerciaux regagnent des visiteurs

- Carlos Ghosn poursuit Renault en justice

- Les municipales, une étape dans la conquête du pouvoir par Marine Le Pen

- Plus de la moitié des emplois à pourvoir ne trouvent pas preneur, déplore le patron d'Adecco France

LE FIGARO

- Édouard Philippe : "Un compromis ce n'est pas un recul"

- Système universel, âge d'équilibre... Tout ce que contient le projet de loi sur la réforme des retraites

- Donald Trump capitalise sur la colère des Iraniens après l'aveu de Téhéran

- Emmanuel Macron convoque un sommet du G5 Sahel à Pau

- Crise du 737 Max : pas d'indemnités de départ pour l'ancien patron de Boeing

- Carlos Ghosn: "Cette histoire ne tient pas la route"

- Colonel Ulliac : "Les incendies en Australie, une vraie guerre"

LE PARISIEN

- Municipales 2020 : le scrutin qui peut tout changer avant la présidentielle

- Pédophilie dans l'église : à Sainte-Foy-lès-Lyon, là où l'affaire Preynat a commencé

- Philippines : risque "imminent" d'éruption du volcan Taal, des milliers d'évacués

- Le PSG a trouvé à qui parler (PSG-Monaco : 3-3)

FINANCIAL TIMES

- Nissan steps up planning for potential split from Renault

- Kurz: immigration as much as risk as climate change

- US to ground drones on concerns over China tech

- Central-bank easing triggers record bond issuance

AILLEURS DANS LA PRESSE

- PSA/FCA: La famille Peugeot compte accroître sa participation

- Casino : discussions avancées sur la cession Leader Price à Aldi