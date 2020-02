Revue de presse du lundi 10 février

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street marque une pause après avoir rejoint ses sommets historiques.

- La Chine demande à la France de ne pas discriminer Huawei

- Coronavirus : Une équipe d'experts de l'OMS en route pour la Chine, plus de 900 morts

- La tempête Ciara balaye l'Europe de l'ouest

- Le PSG bat Lyon mais tremble en défense avant Dortmund

LES ECHOS

- Iliad : "Nous lancerons une nouvelle Freebox cette année", annonce le directeur général

- Flottement à la tête des grandes banques européennes

- En plein bouleversement de sa stratégie, HSBC renvoie à plus tard la nomination de son nouveau patron

- 5G : La Chine demande à la France de ne pas discriminer Huawei

- Immobilier : à Paris, l'offre de bureaux est au plus bas depuis près de vingt ans

- Une année à hauts risques s'ouvre pour les exportateurs français

- Covéa veut racheter aux Agnelli le réassureur PartnerRe

- La tempête Ciara déferle sur la France, 42 départements en vigilance orange

- Le système Xi Jinping mis à l'épreuve du coronavirus

- Impôt sur le revenu 2020 : quand faudra-t-il déclarer ?

- Coronavirus : la Fed se dit attentive à la situation

LE FIGARO

- La Chine débloque 43 milliards de dollars pour aider les entreprises luttant contre le coronavirus

- L'influence croissante des marchés financiers chinois

- La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe

- À Fessenheim, la centrale nucléaire se prépare à disparaître

- Plus de 900.000 jeunes sans études, ni emploi, ni formation en 2018

LE PARISIEN

- Emmanuel Macron vire sur l'aile droite en vue de 2022

- Tempête Ciara : 32 départements en vigilance orange, alerte sur les Alpes et la Corse

- Oscars 2020 : le film sud-coréen "Parasite" crée la surprise

- Mort de Vanille : récit d'un infanticide, premier échec du dispositif Alerte Enlèvement

- PSG-Lyon : du grand spectacle et quelques frayeurs

FINANCIAL TIMES

- China seeks to restart economy despite coronavirus

- Hedge fund 'Masters of Mayfair' are no more, says Man CEO

- Sinn Féin seeks Irish government role after poll gains

- Coronavirus latest: Asia stocks slip as China tries to return to work

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Oscars : Quatre récompenses, dont celle du meilleur film, pour "Parasite"

- Exor en discussion avec Covea pour lui vendre PartnerRe