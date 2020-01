Revue de presse du jeudi 9 janvier

Revue de presse du jeudi 9 janvier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- L'Iran réplique aux Etats-Unis en bombardant deux bases US en Irak, sans faire de victime. Trump calme le jeu... Les marchés restent calmes. A Wall Street, le Nasdaq atteint même un nouveau record.

- Retraites : fin de semaine à haut risque

- Les grèves pèsent sur le moral des ménages

- Grèves : les abonnements de TER et Navigo remboursés pour un mois

- Ouverture des soldes dans un climat morose pour les commerces

- Carlos Ghosn fait le show

- Harry et Meghan annoncent prendre leurs distances avec la famille royale. Le Royaume-Uni... partagé

LES ECHOS

- Versements records aux actionnaires du CAC 40 en 2019

A 60 milliards d'euros, les liquidités restituées aux actionnaires du CAC 40 dépassent le niveau record de 2007.

- Retraites : la voie étroite explorée par l'exécutif et la CFDT pour trouver un accord

- L'empreinte carbone des ménages ne dépend pas seulement de leurs revenus

- Washington et Téhéran marquent une pause dans l'escalade

- Pearl Harbour, Versailles et Netflix : retour sur le grand show Carlos Ghosn

- Chômage : comment la Bretagne a limité la casse

- Prêts aux entreprises : les banques retrouvent le goût du risque

- Société Générale veut renforcer sa discipline en matière de coûts

- La gestion passive atteint de nouveaux sommets en Europe

LE FIGARO

- Retraites : une manifestation à hauts risques à Paris

- Grèves : les abonnements de TER et Navigo remboursés d'un mois

- Plongée dans les réseaux libanais de Carlos Ghosn

- Exfiltration de Ghosn : pourquoi les sociétés françaises de sécurité n'auraient pas pris un tel risque

- La France est-elle irréformable ?

- À l'ONU, les États-Unis disent avoir tué Soleimani en légitime défense

- Accord définitif sur la future consigne des bouteilles en plastique

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : 24 heures chrono pour trouver un compromis

- Grève : pourquoi les facs recourent peu aux partiels en ligne

- Crise Iran-Etats-Unis : après les missiles, l'apaisement ?

- Le père d'Estelle Mouzin n'attend rien de Michel Fourniret

- Royaume-Uni : Harry et Meghan annoncent prendre leurs distances avec la famille royale

FINANCIAL TIMES

- Trump backs away from military action against Iran

- Ghosn flashes passion and defiance on Beirut stage

- Republican senator blasts Trump administration on Iran

- How swine fever is reshaping the global meat trade

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La Banque mondiale réduit ses prévisions de croissance pour 2020

- Le PSG pulvérise de nouveau Saint-Etienne !