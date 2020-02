Revue de presse du jeudi 6 février

(Boursier.com) — A LA UNE

- La Banque centrale chinoise continue d'injecter des liquidités pour soutenir l'économie. Wall Street remonte au sommet sur le Nasdaq et le S&P.

- "Impeachment" : acquitté par le Sénat, Trump se rêve déjà réélu !

- Société générale renforce ses fonds propres avec les cessions

- Le titre Tesla au centre de toutes les spéculations

LES ECHOS

- Macron à nouveau attaqué sur l'équilibre de sa politique fiscale

- Total : le recul des cours du brut pèse sur les résultats

- Engie : comment s'est scellé le sort d'Isabelle Kocher

- Le mystérieux accès de fièvre de l'action Tesla

- La bataille sur les épreuves du bac prend un tour politique

- Réforme des retraites : bataille d'influence autour du futur âge d'équilibre

- Retraites : nouvelle journée d'action aujourd'hui, faible mobilisation attendue

- Covéa : le régulateur exige un changement de gouvernance

- Coronavirus : le bilan s'alourdit encore en Chine, quarantaine inédite aux Etats-Unis

LE FIGARO

- Réforme des retraites : les actions prévues ce jeudi en France

- Crise au sommet chez Engie : la bataille perdue d'Isabelle Kocher

- La Chine va réduire de moitié ses droits de douane sur certains produits américains

- Coronavirus: d'Airbus à Hyundai, les industriels contraints de fermer leurs usines

LE PARISIEN

- La France sous tension : peut-on retrouver le goût de vivre ensemble ?

- Donald Trump blanchi et gonflé à bloc pour 2020

- "Nous avons la culture de la violence", analyse Robert Badinter

- La mainmise de la CGT sur la maternité des Métallos à Paris fait tousser la Cour des comptes

- Coronavirus : le bilan dépasse les 560 morts et 28.000 contaminés

FINANCIAL TIMES

- China to cut tariffs on US goods as virus hits economy

- HSBC to defer appointing chief until after strategy shake-up

- Brexit leaves EU's orphans to fend for themselves

- Iran hardliners try to shape radical new parliament

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Mort de Kirk Douglas, l'un des derniers acteurs de légende d'Hollywood