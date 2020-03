Revue de presse du jeudi 5 mars

Revue de presse du jeudi 5 mars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Wall Street rebondit, la remontée de Biden surprend les marchés à l'issue du 'Super Tuesday'

- Les marchés saluent l'adoption par le Congrès US d'une enveloppe de budgétaire de 8,3 Mds$ pour lutter contre le Coronavirus

- Coronavirus : la Californie en état d'urgence sanitaire

- Coronavirus : La compagnie aérienne Flybe placée en redressement judiciaire

- Coronavirus : La croissance mondiale en 2020 sera inférieure à celle de 2019, dit le FMI

- Macron et Trump ont discuté coordination avec le G7 face au coronavirus

- Municipales : premier débat télévisé, Buzyn et Hidalgo attaquées sur leurs bilans

LES ECHOS

- Coronavirus : le gouvernement français prépare les esprits au "stade 3" de l'épidémie

- Coronavirus : 285 cas confirmés en France, 73 de plus que mardi

- Coronavirus : quand des usines chinoises font semblant de reprendre

- Coronavirus : comment fonctionne la cellule de crise du gouvernement

- Municipales à Paris : les leçons du premier débat

- Election américaine : la primaire démocrate réduite à un duel Biden-Sanders

- Covéa : "PartnerRe conservera une grande autonomie"

- Electricité : Enedis veut investir 69 milliards d'euros en seize ans

- Migrants : les Européens décidés à protéger la frontière grecque

LE FIGARO

- Coronavirus : "Peu probable" que la France échappe au "stade 3"

- La compagnie aérienne britannique Flybe cesse ses activités

- Coronavirus : le télétravail commence (enfin !) à se déployer dans les entreprises

- Coronavirus : les régions où les commandes de nourriture dans les drives ont le plus augmenté

- Coronavirus : l'exécutif va encadrer le prix des gels hydroalcooliques

- Coronavirus : Google annule sa conférence annuelle dédiée aux développeurs

- Coronavirus : le FMI appelle à faire "plus plutôt que pas assez"

- Retraites : syndicats et patronat se réuniront le 19 mars, en dehors de "la tutelle de l'État"

- Menacé, Uber va se battre pour son modèle

LE PARISIEN

- Municipales à Paris : Hidalgo, Buzyn, Dati... les gagnants et les perdants du premier débat

- Coronavirus : avec 285 cas confirmés, la France se prépare au "stade 3" de l'épidémie

- Pour "aider les jeunes des quartiers", ces mosquées d'Ile-de-France se lancent dans les forums des métiers

- 0L-PSG : Paris fidèle au rendez-vous mais pas impérial

FINANCIAL TIMES

- Coronavirus stimulus extends global stocks rebound

- Bloomberg ends White House bid and backs Biden

- Credit Suisse chairman has sought to extend tenure

- Coronavirus latest: Australia weighs quantitative easing

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Quatre offres de reprise pour Hayange, site français de British Steel