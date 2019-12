Revue de presse du jeudi 5 décembre

Revue de presse du jeudi 5 décembre









(Boursier.com) — En raison des grèves de ce 5 décembre, plusieurs journaux (dont 'Le Figaro', 'Le Parisien'...) n'ont pas pu être imprimés ce jeudi. Ils restent disponibles sur leurs sites internet.

A LA UNE

- Retraites : la mobilisation s'annonce massive ce jeudi contre la réforme. Seul un train sur 10 prévu à la SNCF, 11 lignes de métro fermées à Paris. Les RER A et B en fonctionneront seulement aux heures de pointe.

- Aérien : 20% des vols annulés jeudi en France. Air France annulera 30% de ses vols domestiques et 15% de ses vols moyen-courrier

- 70% des professeurs des écoles seront en grève jeudi, craignant de perdre gros dans la réforme des retraites.

- Marchés : rebond boursier avec le retour de l'espoir d'un accord commercial USA-Chine (+1,27% pour le CAC 40, +0,5% pour le DJIA et le Nasdaq Composite).

- Orange a plongé de 4,6% après avoir déçu sur les objectifs de son nouveau plan stratégique. L'opérateur a aussi confirmé un projet de cession de ses tours mobiles.

- Etats-Unis-Chine : les négociations progressent malgré les déclarations contradictoires de Donald Trump, selon la presse américaine

- Paris va expérimenter dès 2020 une "monnaie centrale digitale", a annoncé la Banque de France

- Le pétrole WTI a bondi de 4,2% mercredi, avant la réunion de l'Opep de jeudi. L'Arabie saoudite veut convaincre ses alliés de réduire encore leur production

- Changement d'ère chez Google : Sundar Pichai, CEO de Google, prend aussi la direction de la maison-mère Alphabet. Les fondateurs Larry Page et Sergey Brin prennent du recul.

LES ECHOS

- Retraites : les pistes du gouvernement face aux grèves

- SNCF, RATP, Education nationale : la mobilisation s'annonce massive

- Les économies sur l'assurance-vieillesse seraient remises à plus tard

- Enquête sur ces formes de mobilisation qui émergent depuis les "gilets jaunes"

- La Banque de France prête à soutenir les assureurs-vie

- Fonds de secours européen : la réforme retardée

- Google : pleins pouvoirs pour Sundar Pichai, après le départ des fondateurs

- La Banque de France expérimentera une monnaie numérique en 2020

- Air France KLM n'entrera pas au capital de Virgin Atlantic

- Il faut redonner son influence perdue au FMI (chronique de Mohamed A. El-Erian)

LE FIGARO

- Retraites : l'épreuve de force

- L'exécutif fait face à une mobilisation sociale massive, de plus en plus soutenue par les Français

- Isabelle Kocher : "démanteler et vendre Engie par appartements, non !" (interview)

- Terrorisme : Macron réclame le soutien des dirigeants du Sahel

- Le Congrès américain prépare l'acte d'accusation contre Donald Trump

- Environnement : la révolution verte des éleveurs de bovins

LE PARISIEN

- Grève : RER E, ligne P du Transilien... les usagers déjà dans la galère ce mercredi

- Retraites : que sait-on vraiment de la réforme ?

- VTC, bateaux, bus... le gouvernement mobilise tous azimuts contre la grève

- Réforme des retraites : c'est quoi, exactement, les "régimes spéciaux" ?

FINANCIAL TIMES

- Trump slams Trudeau over apparent mockery at Nato summit

- Google founders' exit signals end of era at search giant

- Investors pull back from 'gig economy' start-ups

- Expedia bosses resign in bust-up over strategy

- Saudi Arabia to urge Opec to make more output cuts

AILLEURS DANS LA PRESSE

- "La grève à taux plein", titre 'Libération', qui met à sa "Une" un montage photo d'Emmanuel Macron face à face avec Philippe Martinez, le patron de la CGT

- Trump Administration Considers 14,000 More Troops for Mideast ('Wall Street Journal')

- Expedia CEO, CFO Ousted in Clash With Diller ('Wall Street Journal')

- Retraite : la réforme perpétuelle ('La Croix')