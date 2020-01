Revue de presse du jeudi 30 janvier

Revue de presse du jeudi 30 janvier









(Boursier.com) — A LA UNE

- Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit à 170 morts en Chine

- La Fed s'inquiète des conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale

- Brexit : le plus dur reste à venir

- Retraites : nouvelle journée interprofessionnelle le 6 février

- Boeing dans le rouge pour la première fois depuis 1997

- Tesla poursuit son envolée à Wall Street, la production bat des records

LES ECHOS

- Brexit : une négociation à haut risque débute

- Brexit : une nouvelle période d'incertitude s'ouvre pour les banques

- Brexit : population, industrie, finance... ce que perd vraiment l'Union européenne

- Pourquoi Boeing n'en a pas fini avec la crise du 737 MAX

- Coronavirus : l'OMS appelle " le monde entier à agir "

- Coronavirus : les secteurs qui souffrent le plus

- Les partenaires sociaux divisés face au défi du redressement financier des retraites

- Réforme des retraites : la CFDT pose ses conditions avant la conférence de financement

- Facebook contraint de dépenser plus pour continuer à croître

- Mal-logement : la Fondation Abbé Pierre en appelle aux futurs maires

- Municipales à Biarritz : les deux membres du gouvernement se retirent de la course

LE FIGARO

- Brexit : de Cameron à Johnson, quatre ans de psychodrame britannique

- Les 73 eurodéputés britanniques tirent leur révérence

- Brexit : ce qui attend les expatriés au Royaume-Uni après le 31 janvier

- Le coronavirus met la Chine à l'arrêt

- Coronavirus : les ventes de masques high-tech de la start-up française R-Pur s'envolent

- Coronavirus: l'inquiétude monte dans le secteur du tourisme

- Retraites : nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestations le 6 février

- Retraites : la contestation change de forme

- Des locaux de la CFDT dégradés à Nice, Saint-Lô et Tours

- 737 Max: une crise à 19 milliards pour Boeing

- Tesla confiant de livrer plus de 500.000 véhicules en 2020

- L'insolente santé de Microsoft, dopé par le "cloud"

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : Edouard Philippe lance la "conférence de financement"

- Environnement : changer maintenant, c'est possible et ça peut rapporter gros

- Municipales : Macron tape du poing sur la table

- Coronavirus : un cinquième cas confirmé en France, deux patients en réanimation

FINANCIAL TIMES

- Coronavirus infections set to overtake Sars total

- Scientists in race to develop coronavirus vaccine

- Goldman Sachs investors ask: where was the wow factor ?

- Tesla shares jump again as Model Y production begins

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Microsoft bat les attentes avec un rebond de la croissance d'Azure

- En 2019, la production automobile britannique a marqué son plus fort repli depuis la récession

- L'UE abandonne l'idée d'interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public