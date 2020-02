Revue de presse du jeudi 27 février

Revue de presse du jeudi 27 février









(Boursier.com) — A LA UNE

- Coronavirus : les marchés tentent de casser la spirale de baisse, les autorités sanitaires américaines tirent le signal d'alarme

- Coronavirus : Microsoft s'attend à un chiffres d'affaires en deçà de ses prévisions. Les warnings se multiplient en France (Danone, Seb...)

- Coronavirus : le gouvernement sur le pont

- Le secteur du tourisme craint le pire, les festivités annulées dans le sud

- L'UFC que choisir dénonce des tarifs bancaires opaques

- LdC : l'OL renverse la Juve (-1-0)

LES ECHOS

- BNP Paribas : les syndicats vent debout contre les futurs horaires des agences

- Moins de papier et d'auto, plus de luxe et de vert : la métamorphose de l'industrie française

- Elections municipales 2020 : qui peut être candidat, en 5 questions

- Branle-bas de combat au gouvernement face au coronavirus

- Coronavirus : " La chloroquine est la meilleure réponse à l'épidémie "

- Coronavirus : les voyagistes craignent le scénario catastrophe du " zéro touriste "

Microsoft a prévenu mercredi qu'il ne pensait plus être en

- Bitcoin : la plateforme Paymium veut lever 10 millions d'euros

- La marge de PSA au zénith : la méthode Tavares à l'oeuvre

- Les entreprises témoignent de leurs doutes sur l'impartialité des magistrats

LE FIGARO

- Le monde est-il économiquement trop dépendant de la Chine ?

- Avec 6 nouveaux cas et 1 mort, la surveillance se complique en France

- Coronavirus: Air France contraint de réduire ses dépenses

- Nous portons des masques": des salariés revenus d'Italie témoignent

- Coronavirus : comment les entreprises françaises gèrent le risque

- Qu'est-ce que les "pandemic bonds", dont la valeur chute avec le coronavirus ?

- Coronavirus : jusqu'à 20 jours d'indemnités pour les salariés mis en quarantaine

- L'UFC que choisir dénonce des tarifs bancaires opaques

- 5G : la bataille pour les fréquences est lancée

LE PARISIEN

- Coronavirus : les points communs et les différences avec la grippe

- Coronavirus : vers un scénario italien en France ?

- Incendie à Strasbourg : cinq morts et sept blessés

- Procès de Redoine Faïd : le dispositif hors normes pour éviter l'évasion du braqueur

- Ligue des champions : un grand Lyon renverse la Juve !

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Nouveau déclin de la production automobile en janvier en Grande-Bretagne