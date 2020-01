Revue de presse du jeudi 23 janvier

(Boursier.com) — A LA UNE

- Chine : Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit encore, la ville de Wuhan mise en quarantaine

- L'OMS repousse de 24 heures son estimation du risque posé par le coronavirus de Wuhan

- L'accord de sortie de l'UE définitivement adopté par le parlement britannique

- Tesla flambe à plus de 100 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street

- Coup de sang d'Emmanuel Macron dans la vieille ville de Jérusalem

- Italie : Di Maio officialise sont départ de la direction du Mouvement 5 Etoiles

- L'Espagne relève le salaire minimum de 5,5%

LES ECHOS

- - Comment Tesla a réussi à passer la barre des 100 milliards en Bourse

- La ville de Wuhan, épicentre du virus chinois, coupée du monde

- Virus chinois : 8 questions sur une épidémie

- " Raison d'être " : les banques veulent redorer leur image

- Réforme des retraites : les droits acquis des fonctionnaires mieux garantis

- Retraites : la fin des cotisations sur les hauts salaires coûterait 3,7 milliards par an pendant 15 ans

- Brexit : le Parlement britannique valide définitivement l'accord

- Climat : la pression des actionnaires s'accroît sur les groupes pétroliers

- A Davos, la croisade de Le Maire pour la taxe Gafa

- Démarchage illégal : le montant des amendes multiplié par trois en un an

- Action Logement s'engage dans la lutte contre l'habitat indigne

LE FIGARO

- La CFDT condamnée pour "abus de pouvoir" sur une de ses branches

- Boeing repousse le vol inaugural du 777X, prévu jeudi

- Les déboires de Boeing inquiètent Trump

- L'immigration a un impact neutre sur la croissance et l'emploi, selon un rapport

- Tesla dépasse pour la première fois les 100 milliards de capitalisation boursière

- Taxe Gafa: le bras de fer entre la France et les États-Unis n'est pas terminé

- Dans la vieille ville de Jérusalem, le "grand chelem" d'Emmanuel Macron

- Le Mouvement 5 étoiles sonne la fin de l'ère Di Maio

LE PARISIEN

- Réforme des retraites : le casse-tête de la baisse des cotisations des "super cadres"

- Coup de colère de Macron à Jérusalem : les coulisses d'un pèlerinage "improvisé"

- Tempête Gloria : des centaines d'habitants évacués dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

- "Blocage total" vendredi à la RATP et à la SNCF : un jour et puis c'est tout ?

- 66 % des moins de 35 ans se sentent seuls

FINANCIAL TIMES

- China quarantines city in effort to contain viral outbreak

- Tesla hits $100bn market value for first time

- Irate amateurs delay US commercial drone flights

- The truth about weekend working

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Un rapport accuse Ryad d'avoir piraté le téléphone de Jeff Bezos

- General Electric et Safran, victimes collatérales du Boeing 737 MAX