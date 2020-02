Revue de presse du jeudi 20 février

Revue de presse du jeudi 20 février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A LA UNE

- Allemagne : L'auteur de la fusillade de Hanau retrouvé mort

- Coronavirus : Décès de deux passagers du Diamond Princess

- Coronavirus : Air France-KLM prévoit un impact négatif de 150-200 millions d'euros

- Retraites : nouvelles manifestations prévues ce jeudi

- L'Assemblée réclamera plus d'un million d'euros au procès Fillon

- Airbus veut supprimer plus de 2.300 postes dans la défense

LES ECHOS

- Retraites : les partenaires sociaux lorgnent les milliards du fonds de réserve

- La coopération franco-allemande sur le futur avion de combat européen prend enfin son envol

- Airbus veut supprimer plus de 2.300 postes dans la défense et le spatial

- Budget : l'UE en plein casse-tête

- Les investisseurs étrangers ne veulent plus financer le déficit américain

- En Chine, le nombre de nouveaux cas de coronavirus baisse fortement

- Ralph Hamers quitte ING pour prendre les rênes d'UBS

- Un nouveau contrat type pour réduire le prix du permis de conduire

- La dette de l'Argentine " n'est pas soutenable ", selon le FMI

- Le marché du sucre en ébullition

LE FIGARO

- Grève contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre ce jeudi 20 février ?

- Retraites: "Cette réforme est un appel à travailler au noir", tonnent les experts-comptables

- Enneigement par hélicoptère : Élisabeth Borne reçoit des responsables de stations de ski

- Airbus va supprimer plus de 2300 postes dans la défense et le spatial, dont 400 en France

- Coronavirus: Air France-KLM chiffre un manque à gagner de 150 à 200 millions d'euros de février à avril

LE PARISIEN

- Allemagne : ce que l'on sait des deux fusillades dans des bars à chicha de Hanau

- Souffrances animales : faut-il interdire l'abattage rituel ?

- Coronavirus : plus de 2120 morts, dont deux passagers du Diamond Princess

- Polémique sur la neige livrée par hélicoptère : Élisabeth Borne reçoit les stations de ski

- Malik Bentalha, Kev Adams, Blanche Gardin... les chaînes de télé misent sur les humoristes

FINANCIAL TIMES

- UBS names ING's Ralph Hamers as next chief-

- China app downloads surge due to coronavirus

- Democratic rivals tear into Bloomberg during TV debate

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Le groupe Schneider annonce une performance record en 2019