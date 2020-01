Revue de presse du jeudi 2 janvier

- Wall Street a terminé 2019 au sommet, le CAC40 a gagné plus de 26% !

- Les voeux d'Emmanuel Macron reçus comme une provocation par l'opposition

- Philippe Martinez appelle "tous les Français" à se mettre en grève

- Grèves : la CGT appelle au blocage total des raffineries du 7 au 10 janvier

- Une société de sécurité privée a organisé la fuite de Carlos Ghosn qui tiendra une conférence de presse le 8/1 au Liban

- Lyon reste en épisode de pollution, le grand Est aussi

LES ECHOS

- Carlos Ghosn condamné à une vie de fugitif international

- Réforme des retraites : Macron veut un compromis rapide

- Martinez appelle à la grève générale

- Airbus écrase Boeing en nombre de livraisons en 2019

- Pourquoi la croissance démographique ralentit fortement aux

- Immobilier ancien : après un millésime 2019 exceptionnel, ce qui se dessine pour 2020

- Optique, dentaire : le " reste à charge zéro " entre en vigueur

- Trump menace l'Iran après l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad

LE FIGARO

- La rocambolesque évasion de Carlos Ghosn

- Carlos Ghosn tiendra une conférence de presse à Beyrouth le 8 janvier

- Perquisition au domicile de Carlos Ghosn à Tokyo

- Violences urbaines, ce vieux fléau du Nouvel An

- Impôt sur le revenu, gaz, Smic... Tout ce qui change en janvier 2020

- Airbus redevient le numéro un mondial devant Boeing

LE PARISIEN

- Dry January : et si on faisait une pause avec l'alcool en janvier ?

- Vanessa Springora, autrice du livre qui accuse Matzneff: "Pourquoi n'a-t-on rien fait?"

- Virus tropicaux, inondations... le réchauffement va frapper fort en Paca

- Faux sacs Hermès : les peaux de crocodiles roses venaient de Milan

- Nuit du Nouvel An : deux morts et plus de 400 interpellations en France

- Légion d'honneur : la promotion du patron de BlackRock critiquée

FINANCIAL TIMES

- Beirut asked for Ghosn's return a week ago

- Can the Fed return the repo market to normal?

- Brussels faces fight over EU minimum wage pledge

- Google AI system beats doctors in breast cancer tests

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La grève ne sera pas reconduite chez Germanwings

- L'Est de l''Australie continue de brûler. Premier bilan écologique catastrophique