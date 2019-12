Revue de presse du jeudi 19 décembre

(Boursier.com) — A LA UNE

- Donald Trump mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave au Congrès

- Nouveaux records à Wall Street, de justesse. Le CAC40 reprend son souffle à Paris.

- Retraites : les négociations ont repris, la CFDT admet des efforts du gouvernement mais estime être loin d'un accord

- PSA-FCA : les conseils des deux groupes approuvent la fusion

- Airbus : le seuil des 1.000 commandes franchi pour 2019 !

LES ECHOS

- Retraites : Macron pousse Philippe à " améliorer " le projet de réforme

- Grèves : Les navigants du transport aérien menacent de rejoindre le conflit des retraites

- Le cumul emploi-retraite apportera un surcroît de pension dès 2022

- Fusion PSA-Fiat Chrysler : six marques attendues au tournant

- Destitution : Donald Trump renvoyé en procès au Sénat

- UBS France va taxer à son tour les dépôts de clients

- Assurance-vie : les épargnants vent debout contre le projet de Bercy

- Budget 2020 : comment l'exécutif tient son objectif de déficit tant bien que mal

LE FIGARO

- Impeachment : Trump devient le 3e président des États-Unis mis en accusation

- Grève SNCF-RATP : un trafic difficile mais moins perturbé

- Entre Philippe et les syndicats, le dialogue de sourds se poursuit

- Retraites : Emmanuel Macron envisage "une amélioration possible" sur l'âge pivot

- Retraites: quels sont les scénarios de sortie de crise?

LE PARISIEN

- Retraite par points : les simulations du gouvernement pour 7 cas types

- Réforme des retraites : au sommet de l'Etat, la tension monte

- Biodiversité : les youtubeurs appellent les maires à s'engager pour l'environnement

- Municipales : chez les Républicains, ça s'agite autour des investitures

- Vainqueur du Mans (4-1), Tuchel "ne veut pas être trop critique" avec le PSG

- Le chanteur Alain Barrière est mort

FINANCIAL TIMES

- Trump is impeached for abuse of power and obstruction

- Bank of England admits its press briefings were hacked

- Middleman's profits draw India deal into Wirecard scandal

- Buffett's power division takes flak for coal plant closures

- Modi enforcer unmoved by furious backlash to citizenship law

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Tesla casse les prix en Chine, le titre au sommet !

- Micron voit enfin un retournement

- Atos acquiert Maven Wave, partenaire privilégié de Google Cloud