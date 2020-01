Revue de presse du jeudi 16 janvier

- De nouveaux records sur les marchés US salueny la signature de l'accord commercial Chine-USA

- Retraites : Nouvelle journée de grève le 24 janvier

- Le taux du Livret A va baisser à 0,5% annonce Bruno Le Maire

- La croissance économique de 2019 attendue au-delà de 6% en Chine

- Le PSG montre ses muscles

LES ECHOS

- Livret A : le taux passera à 0,50 % en février

- Avec un taux de 1 %, le PEL redevient attractif

- Climat : les impacts socio-économiques risquent de coûter très cher d'ici 30 ans

- Retraites : de nouvelles grèves et manifestations prévues ce jeudi

- Pilotes, médecins, avocats : ces caisses de retraite qui vont survivre à la réforme

- L'accord entre Pékin et Washington dominé par les promesses d'achats de produits américains

- LREM choisit de nouvelles têtes de listes à Paris

- Retraites : la grève a coûté près de 200 millions à la RATP et 850 millions à la SNCF

- BlackRock en veut-il vraiment à notre système de retraite ?

LE FIGARO

- "La grève à la RATP et à la SNCF n'a que trop duré", affirme Philippe

- "On en a ras-le-bol!": ces usagers et commerçants exaspérés par cette grève qui n'en finit pas

- Les États-Unis et la Chine enterrent la hache de guerre commerciale

- Les créations d'entreprises ont battu un nouveau record en France en 2019

- Comparer les vols selon leur émission carbone, bonne idée ou coup de com ?

- Les familles Arnault et Bettencourt Meyers, premiers actionnaires du CAC 40

- Remboursement du Pass Navigo: attention aux arnaques

LE PARISIEN

- Bruno Le Maire : "Le taux du livret A sera de 0,5 % à partir du 1er février"

- Retraites : le gouvernement hausse le ton avant une nouvelle journée de manifestations

- Carte nationale d'identité : vers une mesure pour indiquer où vos enfants ont grandi?

- Ile-de-France : sans permis depuis 2016 parce que la préfecture a perdu son dossier

- Monaco-PSG : Paris a réagi comme un champion

FINANCIAL TIMES

- US and China sign deal to pause trade war

- Apple, Microsoft and BMW urge EU to stop patent trolls

- What Putin's revamp means for Russia

- Iraq's future uncertain as rival militias seek revenge for US strike

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Parly va se rendre à Washington pour parler du rôle des USA au Sahel

- Le Japon confirme un cas d'un virus coronarien apparu en Chine