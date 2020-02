Revue de presse du jeudi 13 février

A LA UNE

- Wall Street sur de nouveaux sommets anticipe une sortie de crise sanitaire

- Macron va au Mont-Blanc pour se confronter au réchauffement climatique

- Le 'Mobile World Congress' de Barcelone annulé en raison du coronavirus

- Airbus scelle le rachat de la part de Bombardier dans le programme A220

- Patrick Balkany libéré pour raison de santé

LES ECHOS

- Coronavirus : Pékin dit-il la vérité sur l'ampleur de l'épidémie ?

- Le Mobile World Congress de Barcelone annulé en raison du coronavirus

- BASF va participer à l'" Airbus des batteries "

- Arkéa perd son emblématique directeur général

- Les idées du gouvernement pour "verdir" les usines françaises

- Réforme des retraites : une rencontre à Matignon pour acter avancées et points de blocage

- Laurent Escure (Unsa) : " Les métiers pénibles doivent donner lieu à un départ anticipé en retraite "

- Le départ en retraite accroît le niveau de vie des moins aisés

- Ce que reprochent les complémentaires santé à l'enquête d'UFC-Que Choisir sur leurs tarifs

- Macron pose ses premiers jalons pour la présidentielle de 2022

- Smartphones : Apple et Samsung maintiennent la concurrence chinoise à distance

LE FIGARO

- Le congrès des télécoms à Barcelone est finalement annulé

- La Sécurité sociale dénombre 2,6 millions de cartes vitales en trop

- Alstom prêt à faire une offre à Bombardier

- La chute du business du cannabis au Canada

- Bic bousculé par les nouveaux usages

- Kering confirme le succès de son modèle

LE PARISIEN

- Communautarisme : Macron prêt à abattre ses cartes

- Coronavirus : à Paris, Belleville la Chinoise victime de la phobie

- Incendies, hautes températures, vents violents... la Corse a vécu un fol hiver

- Coronavirus : comment l'épidémie affecte l'économie française

- Réforme des retraites : le grand flou de la valeur du point

FINANCIAL TIMES

- China reports sharp rise in coronavirus cases and deaths

- Loeb's superyacht in the dock after anchor hooks coral reef

- D Telekom seeks changes to Sprint takeover terms

- Brussels targets 'black box' of online political adverts

AILLEURS DANS LA PRESSE

- Euronext serait intéressé par Borsa Italiana si elle était à vendre

- Tesla rappelle 15.000 véhicules aux USA et Canada, défaut de direction assistée