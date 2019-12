Revue de presse du jeudi 12 décembre

(Boursier.com) — A LA UNE

- Retraites : Edouard Philippe a présenté comme prévu mercredi les détails de la réforme

- Le nouveau système de retraites concernera les personnes nées à partir de 1975

- L'âge légal de départ en retraite reste fixé à 62 ans. Mais un âge pivot pour obtenir le taux plein est créé à 64 ans, avec un système de bonus/malus

- Les syndicats sont vent debout contre le projet. Les syndicats réformistes, dont la CFDT, se sont joints mercredi soir à la contestation

- La grève se poursuit jeudi dans les transports en commun. Des actions locales sont prévues aujourd'hui, avant une journée nationale de mobilisation le mardi 17 décembre.

- Marchés : Wall Street a fini en hausse mercredi après le statu quo de la Fed sur ses taux, maintenus à 1,5%-1,75% (+0,1% pour le DJIA, +0,4% pour le Nasdaq)

- La Fed entend maintenir le statu quo monétaire jusqu'à la fin 2020, compte-tenu d'une croissance modérée et d'une faible inflation au Etats-Unis.

- La BCE tient ce jeudi sa première réunion sous la présidence de Christine Lagarde, très attendue

- Brexit : le Royaume-Uni appelé ce jeudi à élire un nouveau parlement. Les conservateurs sont favoris dans les sondages

- Saudi Aramco a bondi de 10% pour sa première journée de cotation sur la Bourse saoudienne.

LES ECHOS

- Retraites : le grand pari

- Surendettement : le poids du crédit immobilier pèse de plus en plus lourd

- Interview : Jean-Pierre Clamadieu veut "accélérer la transformation d'Engie"

- Elections au Royaume-Uni : Johnson joue son avenir et celui du Brexit

- En 2019, la France s'est endettée quasi gratuitement

- Nestlé cède ses glaces américaines à Froneri

- Le transport aérien ne craint pas de récession

- Une "French Tech pour la fibre optique"

- Marseille, laboratoire high-tech

LE FIGARO

- Edouard Philippe fait le choix de la fermeté

- Les électeurs britanniques appelés à décider de l'avenir du Brexit

- Agressions sexuelles : Marlène Schiappa convoque Uber

- Christine Lagarde veut repenser la stratégie de la BCE

- Energie : flamboyante entrée en Bourse d'Aramco

LE PARISIEN

- Retraites : ce qui va changer pour vous

- Société : l'âgisme, un triste mépris pour les plus âges

- Conso : les jouets vedettes de ce Noël

FINANCIAL TIMES

- Fed holds rates steady with no change through 2020

- Paul Volcker's final warning for America

- US hits Iran's biggest airline and shipping group with sanctions

- Jamie Dimon warns of damage from China tariffs

- US regulator failed to ground Boeing 737 Max despite risks

AILLEURS DANS LA PRESSE

- La CFDT dans la rue. Philippe mobilise Berger ('Libération')

- Elections au Royaume-Uni : Last exit to Brexit ('Libération')

- Edouard Philippe ferme mais pas fermé ('La Croix')

- Retraites : les concessions de l'exécutif ('Le Monde')

- Brexit : Boris Johnson favori des élections ('Le Monde')

- Fed Holds Interest Rates Steady and Signals Long Pause ('Wall Street Journal')

- FAA Review Saw High Risk of Boeing 737 MAX Crashes ('Wall Street Journal')