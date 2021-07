Revolut voit sa valorisation s'envoler

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Revolut , qui a doublé ses pertes sur le dernier exercice (plus de 200 millions de dollars) avec la hausse des frais administratifs, notamment dans les fonctions de risque, de conformité et de contrôle, est désormais la fintech britannique la plus chère de l'histoire. 'Sky News' a appris que la néo-banque a levé 800 millions de dollars lors d'un tour de table mené par le Vision Fund de SoftBank et Tiger Global Management, deux des investisseurs les plus prolifiques au monde dans les entreprises technologiques à croissance rapide. Une levée de fonds qui valorise Revolut près de 33 milliards de dollars contre environ 5,5 Mds$ début 2020...

Fondée en 2015 par l'ancien trader de Credit Suisse Nik Storonsky et le développeur de logiciels Vladyslav Yatsenko, Revolut a déjà attiré plus de 15 millions de clients particuliers en offrant divers produits, du change de devises, aux cartes de débit en passant par le trading d'actions. La société a déclaré en mars qu'elle avait franchi la première étape pour demander une licence bancaire américaine, et qu'elle lançait ses services pour les entreprises dans 50 États.